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محافظ بارق يوجّه لجنة التعديات بإزالة الإحداثات على الأراضي الحكومية

التقى محدثين لمنازل ومزارع ودعاهم إلى التقيد بتوجيهات القيادة

وجّه محافظ بارق مفرح بن زايد البناوي، لجنة التعديات والبلدية بإزالة الإحداثات الواقعة على الأرض الحكومية التابعة لمشروع الصرف الصحي في الحمض غرب المحافظة.

وفي التفاصيل، التقى "البناوي" محدثين شيدوا منازل وأحدثوا مزارع وأبان لهم أن ما يقومون به يعد مخالفة يعاقب عليها القانون ودعاهم إلى ضرورة الالتزام بتعليمات القيادة الرشيدة في هذا الشأن.

ونفذ محافظ بارق جولة تفقدية على عددٍ من مواقع الأراضي الحكومية بينها الأرض المخصصة للإسكان التي تم الاعتداء عليها في وقت سابق والتأكد من تنفيذ توجيهاته بإزالة الإحداثات التي طالتها ووقف على الأرض المخصصة لإدارة مكافحة المخدرات واتضح خلوها من الإحداثات.


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محافظ بارق يوجّه لجنة التعديات بإزالة الإحداثات على الأراضي الحكومية
سبق

وجّه محافظ بارق مفرح بن زايد البناوي، لجنة التعديات والبلدية بإزالة الإحداثات الواقعة على الأرض الحكومية التابعة لمشروع الصرف الصحي في الحمض غرب المحافظة.

وفي التفاصيل، التقى "البناوي" محدثين شيدوا منازل وأحدثوا مزارع وأبان لهم أن ما يقومون به يعد مخالفة يعاقب عليها القانون ودعاهم إلى ضرورة الالتزام بتعليمات القيادة الرشيدة في هذا الشأن.

ونفذ محافظ بارق جولة تفقدية على عددٍ من مواقع الأراضي الحكومية بينها الأرض المخصصة للإسكان التي تم الاعتداء عليها في وقت سابق والتأكد من تنفيذ توجيهاته بإزالة الإحداثات التي طالتها ووقف على الأرض المخصصة لإدارة مكافحة المخدرات واتضح خلوها من الإحداثات.


12 أكتوبر 2020 - 25 صفر 1442
09:42 PM

محافظ بارق يوجّه لجنة التعديات بإزالة الإحداثات على الأراضي الحكومية

التقى محدثين لمنازل ومزارع ودعاهم إلى التقيد بتوجيهات القيادة

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محمد طيران - بارق
2
4,025

وجّه محافظ بارق مفرح بن زايد البناوي، لجنة التعديات والبلدية بإزالة الإحداثات الواقعة على الأرض الحكومية التابعة لمشروع الصرف الصحي في الحمض غرب المحافظة.

وفي التفاصيل، التقى "البناوي" محدثين شيدوا منازل وأحدثوا مزارع وأبان لهم أن ما يقومون به يعد مخالفة يعاقب عليها القانون ودعاهم إلى ضرورة الالتزام بتعليمات القيادة الرشيدة في هذا الشأن.

ونفذ محافظ بارق جولة تفقدية على عددٍ من مواقع الأراضي الحكومية بينها الأرض المخصصة للإسكان التي تم الاعتداء عليها في وقت سابق والتأكد من تنفيذ توجيهاته بإزالة الإحداثات التي طالتها ووقف على الأرض المخصصة لإدارة مكافحة المخدرات واتضح خلوها من الإحداثات.


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