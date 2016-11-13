النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد غد.. إلزام ورش السيارات بتوفير الدفع الإلكتروني

يشمل أنشطة "الميزان والبنشر وقطع الغيار والميكانيكا"

يبدأ بعد غد الجمعة، التطبيق الإلزامي لتنفيذ المرحلة الثانية لتوفير الدفع الإلكتروني "مدى" في محطات الوقود ومراكز الخدمة التابعة.

ومن المقرر، بناءً على التعميم الصادر من وزارة الشؤون البلدية والقروية بتاريخ 9/ 2/ 1441هـ، إلزام ورش السيارات والأنشطة المعنية بقطاع السيارات، توفير أجهزة الدفع الإلكتروني "مدى"، وأن تكون من متطلبات إصدار الترخيص لتلك الأنشطة؛ ابتداء من 15 نوفمبر ۲۰۱۹ م.

وسيشمل النظام الأنشطةَ المتصلة بها مثل (الميزان، البنشر، قطع الغيار، ميكانيكا السيارات).

ورش السيارات الدفع الإلكتروني

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بعد غد.. إلزام ورش السيارات بتوفير الدفع الإلكتروني
سبق

يبدأ بعد غد الجمعة، التطبيق الإلزامي لتنفيذ المرحلة الثانية لتوفير الدفع الإلكتروني "مدى" في محطات الوقود ومراكز الخدمة التابعة.

ومن المقرر، بناءً على التعميم الصادر من وزارة الشؤون البلدية والقروية بتاريخ 9/ 2/ 1441هـ، إلزام ورش السيارات والأنشطة المعنية بقطاع السيارات، توفير أجهزة الدفع الإلكتروني "مدى"، وأن تكون من متطلبات إصدار الترخيص لتلك الأنشطة؛ ابتداء من 15 نوفمبر ۲۰۱۹ م.

وسيشمل النظام الأنشطةَ المتصلة بها مثل (الميزان، البنشر، قطع الغيار، ميكانيكا السيارات).

13 نوفمبر 2019 - 16 ربيع الأول 1441
01:49 PM

بعد غد.. إلزام ورش السيارات بتوفير الدفع الإلكتروني

يشمل أنشطة "الميزان والبنشر وقطع الغيار والميكانيكا"

A A A
خالد علي - الرياض
11
5,034

يبدأ بعد غد الجمعة، التطبيق الإلزامي لتنفيذ المرحلة الثانية لتوفير الدفع الإلكتروني "مدى" في محطات الوقود ومراكز الخدمة التابعة.

ومن المقرر، بناءً على التعميم الصادر من وزارة الشؤون البلدية والقروية بتاريخ 9/ 2/ 1441هـ، إلزام ورش السيارات والأنشطة المعنية بقطاع السيارات، توفير أجهزة الدفع الإلكتروني "مدى"، وأن تكون من متطلبات إصدار الترخيص لتلك الأنشطة؛ ابتداء من 15 نوفمبر ۲۰۱۹ م.

وسيشمل النظام الأنشطةَ المتصلة بها مثل (الميزان، البنشر، قطع الغيار، ميكانيكا السيارات).

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,313
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,251
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,616
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,904

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

عبدالرحمن المرشد
ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

صالح مطر الغامدي
البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

عبدالغني الشيخ
زيارة الوزير والعصا السحرية!!

زيارة الوزير والعصا السحرية!!

جمعان الكرت
خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

ماجد الحربي
جامعات 2030

جامعات 2030

حامد الشراري
متى تزغرد العروس؟

متى تزغرد العروس؟

هلال الهلالي
تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

عبدالغني الشيخ
كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

عبدالرحمن المرشد
الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة