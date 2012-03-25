النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. تفعيل شراكة "تقني القصيم" والقطاع الخاص لتوظيف خريجيها

زيارة من شركة رائدة لتفقد منشآت التدريب.. و"المذن" يوضح ما اتفق عليه

تواصل الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم، تفعيل شراكتها مع القطاع الخاص والأهلي؛ حيث قام صباح اليوم وفد رفيع المستوى من مسؤولي إحدى كبرى الشركات الرائدة في مجال المقاولات وإنشاء الطرق والجسور بزيارة المنشآت التدريبية في منطقة القصيم، وكان في استقبالهم مدير عام تقني القصيم ونائبه ومدير التنسيق الوظيفي بالمنطقة.

وأكد مدير عام التدريب التقني والمهني بالقصيم محمد المذن أن هذه الزيارة تأتي امتداداً لزيارة "تقني القصيم" للشركة وعقد اجتماع مع مسؤولي الشركة بحضور العضو المنتدب للشركة؛ حيث جاء من ضمن ما اتفق عليه زيارة مسؤولي الشركة للاطلاع على الأقسام والتخصصات في المنطقة لعقد شراكة في مجال استقطاب أبنائنا خريجي المنشآت التدريبية في جميع مناطق المملكة ضمن طاقم الشركة.

كما تم الاتفاق أيضاً، على زيارة معامل وورش المنشآت والاستماع لشرح وافٍ عن مخرجاتها من المختصين بناءً على التخصصات المختارة من الشركة؛ حيث تم تحديد كل من الكلية التقنية في بريدة وعنيزة والمعهد الصناعي الثانوي في عنيزة والرس ومعهد محمد الخضير للعمارة والتشييد في رياض الخبراء.

الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني منطقة القصيم

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. تفعيل شراكة "تقني القصيم" والقطاع الخاص لتوظيف خريجيها
سبق

تواصل الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم، تفعيل شراكتها مع القطاع الخاص والأهلي؛ حيث قام صباح اليوم وفد رفيع المستوى من مسؤولي إحدى كبرى الشركات الرائدة في مجال المقاولات وإنشاء الطرق والجسور بزيارة المنشآت التدريبية في منطقة القصيم، وكان في استقبالهم مدير عام تقني القصيم ونائبه ومدير التنسيق الوظيفي بالمنطقة.

وأكد مدير عام التدريب التقني والمهني بالقصيم محمد المذن أن هذه الزيارة تأتي امتداداً لزيارة "تقني القصيم" للشركة وعقد اجتماع مع مسؤولي الشركة بحضور العضو المنتدب للشركة؛ حيث جاء من ضمن ما اتفق عليه زيارة مسؤولي الشركة للاطلاع على الأقسام والتخصصات في المنطقة لعقد شراكة في مجال استقطاب أبنائنا خريجي المنشآت التدريبية في جميع مناطق المملكة ضمن طاقم الشركة.

كما تم الاتفاق أيضاً، على زيارة معامل وورش المنشآت والاستماع لشرح وافٍ عن مخرجاتها من المختصين بناءً على التخصصات المختارة من الشركة؛ حيث تم تحديد كل من الكلية التقنية في بريدة وعنيزة والمعهد الصناعي الثانوي في عنيزة والرس ومعهد محمد الخضير للعمارة والتشييد في رياض الخبراء.

25 مارس 2021 - 12 شعبان 1442
11:33 AM

شاهد.. تفعيل شراكة "تقني القصيم" والقطاع الخاص لتوظيف خريجيها

زيارة من شركة رائدة لتفقد منشآت التدريب.. و"المذن" يوضح ما اتفق عليه

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - القصيم
0
276

تواصل الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم، تفعيل شراكتها مع القطاع الخاص والأهلي؛ حيث قام صباح اليوم وفد رفيع المستوى من مسؤولي إحدى كبرى الشركات الرائدة في مجال المقاولات وإنشاء الطرق والجسور بزيارة المنشآت التدريبية في منطقة القصيم، وكان في استقبالهم مدير عام تقني القصيم ونائبه ومدير التنسيق الوظيفي بالمنطقة.

وأكد مدير عام التدريب التقني والمهني بالقصيم محمد المذن أن هذه الزيارة تأتي امتداداً لزيارة "تقني القصيم" للشركة وعقد اجتماع مع مسؤولي الشركة بحضور العضو المنتدب للشركة؛ حيث جاء من ضمن ما اتفق عليه زيارة مسؤولي الشركة للاطلاع على الأقسام والتخصصات في المنطقة لعقد شراكة في مجال استقطاب أبنائنا خريجي المنشآت التدريبية في جميع مناطق المملكة ضمن طاقم الشركة.

كما تم الاتفاق أيضاً، على زيارة معامل وورش المنشآت والاستماع لشرح وافٍ عن مخرجاتها من المختصين بناءً على التخصصات المختارة من الشركة؛ حيث تم تحديد كل من الكلية التقنية في بريدة وعنيزة والمعهد الصناعي الثانوي في عنيزة والرس ومعهد محمد الخضير للعمارة والتشييد في رياض الخبراء.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,489
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,564
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,539
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,787

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تأجيل الدراسة برمضان

تأجيل الدراسة برمضان

أحمد عجب
التعليم واستنهاض القيم

التعليم واستنهاض القيم

ماجد البريكان
الحوثي لا يملك قراره

الحوثي لا يملك قراره

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

غسان محمد عسيلان
حكاية مهند.. واحترام الآخر

حكاية مهند.. واحترام الآخر

عبدالغني الشيخ
محترم بالمزاج

محترم بالمزاج

مها الجبر
الكلاب الضالة تنشر الذعر!

الكلاب الضالة تنشر الذعر!

علي آل شرمة
هل أنت إنسان آلي؟!

هل أنت إنسان آلي؟!

أحمد عجب
قيادتنا خط أحمر

قيادتنا خط أحمر

غسان محمد عسيلان
التحكيم "ماشـــي صح"..!!

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة