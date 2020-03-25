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الكويت .. 4 إصابات جديدة بـ "كورونا" والإجمالي يرتفع لـ 195 حالة

بعد أن أعلنت أمس تسجيل حالة واحدة لمواطنة عائدة من الإمارات

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، تسجيل 4 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية في البلاد.. وبذلك يصبح إجمالي الحالات المسجلة بالكويت 195 حالة.

وكانت الكويت قد أعلنت أمس، تسجيل حالة واحدة فقط مؤكدة إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في البلاد، وقال متحدث "الصحة" الدكتور عبدالله السند؛ إن هذه الحالة هي لمواطنة كويتية مرتبطة بالسفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وجدّدت وزارة الصحة الدعوة للمواطنين والمقيمين الكرام، إلى الالتزام بكل القرارات والتوصيات الصادرة من الجهات الرسمية في الدولة، وتوصيات منظمة الصحة العالمية واتباع إستراتيجية التباعد الاجتماعي؛ لتقليل فرص الإصابة وانتشار العدوى بين المخالطين، واحتواء انتشار مرض فيروس كورونا والقضاء عليه.

فيروس كورونا الجديد الكويت

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الكويت .. 4 إصابات جديدة بـ "كورونا" والإجمالي يرتفع لـ 195 حالة
سبق

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، تسجيل 4 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية في البلاد.. وبذلك يصبح إجمالي الحالات المسجلة بالكويت 195 حالة.

وكانت الكويت قد أعلنت أمس، تسجيل حالة واحدة فقط مؤكدة إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في البلاد، وقال متحدث "الصحة" الدكتور عبدالله السند؛ إن هذه الحالة هي لمواطنة كويتية مرتبطة بالسفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وجدّدت وزارة الصحة الدعوة للمواطنين والمقيمين الكرام، إلى الالتزام بكل القرارات والتوصيات الصادرة من الجهات الرسمية في الدولة، وتوصيات منظمة الصحة العالمية واتباع إستراتيجية التباعد الاجتماعي؛ لتقليل فرص الإصابة وانتشار العدوى بين المخالطين، واحتواء انتشار مرض فيروس كورونا والقضاء عليه.

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
11:22 AM

الكويت .. 4 إصابات جديدة بـ "كورونا" والإجمالي يرتفع لـ 195 حالة

بعد أن أعلنت أمس تسجيل حالة واحدة لمواطنة عائدة من الإمارات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، تسجيل 4 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية في البلاد.. وبذلك يصبح إجمالي الحالات المسجلة بالكويت 195 حالة.

وكانت الكويت قد أعلنت أمس، تسجيل حالة واحدة فقط مؤكدة إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في البلاد، وقال متحدث "الصحة" الدكتور عبدالله السند؛ إن هذه الحالة هي لمواطنة كويتية مرتبطة بالسفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وجدّدت وزارة الصحة الدعوة للمواطنين والمقيمين الكرام، إلى الالتزام بكل القرارات والتوصيات الصادرة من الجهات الرسمية في الدولة، وتوصيات منظمة الصحة العالمية واتباع إستراتيجية التباعد الاجتماعي؛ لتقليل فرص الإصابة وانتشار العدوى بين المخالطين، واحتواء انتشار مرض فيروس كورونا والقضاء عليه.

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