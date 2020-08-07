قانوني يؤكد: لا يحق للنصر المطالبة بإعفاء رئيس لجنة الحكام

بعد البيان الغاضب على خلفية رباعية الهلال

أكد المختص في القانون الرياضي الدولي أحمد الأمير بأنه ليس من حق نادي النصر المطالبة بتغيير رئيس لجنة الحكام على خلفية الأحداث التي صاحبت لقاء الفريق مع نظيره الهلال أول أمس والتي انتهت بفوز الأخير برباعية.

وتفصيلاً قال الأمير: "سبق وأن أوضحت في مناسبات سابقة بأنه ليس من حق النصر أو أي ناد آخر المطالبة بتغيير رئيس لجنة الحكام، ولكن من حقه الدعوة إلى جمعية عمومية غير اعتيادية بصفته أحد الأعضاء.

وكان نادي النصر قد طالب من خلال خطاب موجه للاتحاد السعودي لكرة القدم بإعفاء رئيس لجنة الحكام، مشيراً إلى أنه في حال عدم التجاوب في هذا الشأن فإن إدارة النادي تدعو لعقد جمعية عمومية غير عادية للاتحاد.