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"سبق" تكشف سر امتناع إدارة التعاون عن التعامل مع الاتحاد

بسبب انتقال "عبدالفتاح آدم" إلى نادي النصر

أكدت مصادر صحيفة "سبق" أن السبب الرئيس في عدم رغبة إدارة نادي التعاون في التعامل مع إدارة أنمار الحائلي، وتحويل مسار صفقة عبدالفتاح آدم من نادي الاتحاد لنادي النصر، مماطلة مسيِّري نادي الاتحاد في سداد المستحقات المتبقية من مبلغ صفقة المدافع عبدالله الشمري الذي انتقل لنادي الاتحاد الصيف الماضي.

وتبلغ المستحقات المتعثرة ما يقارب خمسة ملايين ريال في عهد إدارة نواف المقيرن، ولم تُشمل بقرار ولي العهد سداد ديون الأندية؛ كونها دينًا داخليًّا. كما أن الصفقة تمت بعد القرار بثلاثة أسابيع تقريبًا.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"سبق" تكشف سر امتناع إدارة التعاون عن التعامل مع الاتحاد
سبق

أكدت مصادر صحيفة "سبق" أن السبب الرئيس في عدم رغبة إدارة نادي التعاون في التعامل مع إدارة أنمار الحائلي، وتحويل مسار صفقة عبدالفتاح آدم من نادي الاتحاد لنادي النصر، مماطلة مسيِّري نادي الاتحاد في سداد المستحقات المتبقية من مبلغ صفقة المدافع عبدالله الشمري الذي انتقل لنادي الاتحاد الصيف الماضي.

وتبلغ المستحقات المتعثرة ما يقارب خمسة ملايين ريال في عهد إدارة نواف المقيرن، ولم تُشمل بقرار ولي العهد سداد ديون الأندية؛ كونها دينًا داخليًّا. كما أن الصفقة تمت بعد القرار بثلاثة أسابيع تقريبًا.

14 يوليو 2019 - 11 ذو القعدة 1440
01:15 AM

"سبق" تكشف سر امتناع إدارة التعاون عن التعامل مع الاتحاد

بسبب انتقال "عبدالفتاح آدم" إلى نادي النصر

A A A
عبدالله الشهري - الرياض
13
20,584

أكدت مصادر صحيفة "سبق" أن السبب الرئيس في عدم رغبة إدارة نادي التعاون في التعامل مع إدارة أنمار الحائلي، وتحويل مسار صفقة عبدالفتاح آدم من نادي الاتحاد لنادي النصر، مماطلة مسيِّري نادي الاتحاد في سداد المستحقات المتبقية من مبلغ صفقة المدافع عبدالله الشمري الذي انتقل لنادي الاتحاد الصيف الماضي.

وتبلغ المستحقات المتعثرة ما يقارب خمسة ملايين ريال في عهد إدارة نواف المقيرن، ولم تُشمل بقرار ولي العهد سداد ديون الأندية؛ كونها دينًا داخليًّا. كما أن الصفقة تمت بعد القرار بثلاثة أسابيع تقريبًا.

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