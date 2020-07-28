أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، تطبيق الزيادة في القيمة الاجمالية لإصدارات صكوك الحكومة السعودية بالريال (05-10-2019) على حسابات المركز للمساهمين المستحقين اليوم 2020/07/28.
"إيداع": تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لـصكوك الحكومة السعودية بالريال
قالت الشركة: على حسابات المركز للمساهمين المستحقين اليوم الثلاثاء
أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، تطبيق الزيادة في القيمة الاجمالية لإصدارات صكوك الحكومة السعودية بالريال (05-10-2019) على حسابات المركز للمساهمين المستحقين اليوم 2020/07/28.شركة مركز إيداع الأوراق المالية
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"إيداع": تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لـصكوك الحكومة السعودية بالريالصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-07-28
28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441
09:16 AM
"إيداع": تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لـصكوك الحكومة السعودية بالريال
قالت الشركة: على حسابات المركز للمساهمين المستحقين اليوم الثلاثاء
أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، تطبيق الزيادة في القيمة الاجمالية لإصدارات صكوك الحكومة السعودية بالريال (05-10-2019) على حسابات المركز للمساهمين المستحقين اليوم 2020/07/28.
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