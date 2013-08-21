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الرئيس الموريتاني يصل إلى المدينة المنورة

لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه

وصل الرئيس محمد ولد الشيخ محمد أحمد الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، والوفد المرافق له، اليوم إلى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، والتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى - صلى الله عليه وسلم - وعلى صاحبيه - رضوان الله عليهما -.


وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة: الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة، ومدير شرطة المنطقة اللواء عبدالرحمن بن عبدالله المشحن، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بالمدينة المنورة إبراهيم بن عبدالله بري، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

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الرئيس الموريتاني يصل إلى المدينة المنورة
سبق

وصل الرئيس محمد ولد الشيخ محمد أحمد الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، والوفد المرافق له، اليوم إلى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، والتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى - صلى الله عليه وسلم - وعلى صاحبيه - رضوان الله عليهما -.


وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة: الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة، ومدير شرطة المنطقة اللواء عبدالرحمن بن عبدالله المشحن، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بالمدينة المنورة إبراهيم بن عبدالله بري، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

20 أغسطس 2021 - 12 محرّم 1443
08:05 PM

الرئيس الموريتاني يصل إلى المدينة المنورة

لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,239

وصل الرئيس محمد ولد الشيخ محمد أحمد الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، والوفد المرافق له، اليوم إلى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، والتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى - صلى الله عليه وسلم - وعلى صاحبيه - رضوان الله عليهما -.


وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة: الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة، ومدير شرطة المنطقة اللواء عبدالرحمن بن عبدالله المشحن، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بالمدينة المنورة إبراهيم بن عبدالله بري، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

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