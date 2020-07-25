النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في آخر تجاربه الودية.. الاتحاد يخسر أمام ضمك

خسر الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد في آخر مبارياته التجريبية بمعسكره بمنطقة عسير أمام نظيره ضمك بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة وذلك ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف منافسات الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب أيمن حجيلي قبل ثلاث دقائق على انتهاء الوقت الأصلي للمباراة.

وقد سلّمت إدارة نادي ضمك ممثلة بمدير العلاقات العامة بالنادي سعيد حمدي درعاً تذكارياً لنائب رئيس نادي الاتحاد أحمد كعكي، كما سلم مدير عام نادي ضمك محمد الراشد درعاً تذكارياً لمدير إدارة حجز المنشآت بوزارة الرياضة سعيد الشهراني تقديراً لجهوده.

ودخل مدرب الاتحاد البرازيلي فابيو كاريلي اللقاء بتشكيل مكون من: مارسيلو غروهي في حراسة المرمى، سعود عبدالحميد، برونو اوفيني، عمار الدحيم، منصور الحربي، كريم الأحمدي، عبدالإله المالكي، خالد السميري، عبدالعزيز البيشي، فهد المولد، رومارينهو.

يذكر أن انطلاق المواجهة الودية تأجلت لبعض الوقت نظراً لغزارة هطول الأمطار على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة.

الاتحاد ضمك

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
في آخر تجاربه الودية.. الاتحاد يخسر أمام ضمك
سبق

خسر الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد في آخر مبارياته التجريبية بمعسكره بمنطقة عسير أمام نظيره ضمك بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة وذلك ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف منافسات الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب أيمن حجيلي قبل ثلاث دقائق على انتهاء الوقت الأصلي للمباراة.

وقد سلّمت إدارة نادي ضمك ممثلة بمدير العلاقات العامة بالنادي سعيد حمدي درعاً تذكارياً لنائب رئيس نادي الاتحاد أحمد كعكي، كما سلم مدير عام نادي ضمك محمد الراشد درعاً تذكارياً لمدير إدارة حجز المنشآت بوزارة الرياضة سعيد الشهراني تقديراً لجهوده.

ودخل مدرب الاتحاد البرازيلي فابيو كاريلي اللقاء بتشكيل مكون من: مارسيلو غروهي في حراسة المرمى، سعود عبدالحميد، برونو اوفيني، عمار الدحيم، منصور الحربي، كريم الأحمدي، عبدالإله المالكي، خالد السميري، عبدالعزيز البيشي، فهد المولد، رومارينهو.

يذكر أن انطلاق المواجهة الودية تأجلت لبعض الوقت نظراً لغزارة هطول الأمطار على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة.

25 يوليو 2020 - 4 ذو الحجة 1441
12:42 AM

في آخر تجاربه الودية.. الاتحاد يخسر أمام ضمك

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
1
377

خسر الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد في آخر مبارياته التجريبية بمعسكره بمنطقة عسير أمام نظيره ضمك بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة وذلك ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف منافسات الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب أيمن حجيلي قبل ثلاث دقائق على انتهاء الوقت الأصلي للمباراة.

وقد سلّمت إدارة نادي ضمك ممثلة بمدير العلاقات العامة بالنادي سعيد حمدي درعاً تذكارياً لنائب رئيس نادي الاتحاد أحمد كعكي، كما سلم مدير عام نادي ضمك محمد الراشد درعاً تذكارياً لمدير إدارة حجز المنشآت بوزارة الرياضة سعيد الشهراني تقديراً لجهوده.

ودخل مدرب الاتحاد البرازيلي فابيو كاريلي اللقاء بتشكيل مكون من: مارسيلو غروهي في حراسة المرمى، سعود عبدالحميد، برونو اوفيني، عمار الدحيم، منصور الحربي، كريم الأحمدي، عبدالإله المالكي، خالد السميري، عبدالعزيز البيشي، فهد المولد، رومارينهو.

يذكر أن انطلاق المواجهة الودية تأجلت لبعض الوقت نظراً لغزارة هطول الأمطار على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,255
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,998
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,561
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,150

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة