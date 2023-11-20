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عذّبها ضرباً وحرقاً .. تنفيذ شرع الله في "اليمني" قاتل الطفلة السعودية

بيان "الداخلية": لبشاعة جريمته وعظمها فقد حُكم على الجاني بالقتل تعزيراً

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل تعزيراً في جانٍ -يمني الجنسية- بالمدينة المنوّرة، كان قد أقدم على قتل طفلة -سعودية الجنسية-، وذلك بتعذيبها بالضرب ضرباً مبرحاً وحرق أجزاءٍ من جسمها بأداة ساخنة؛ ما أدّى إلى وفاتها.

تفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً في أحد الجناة بالمدينة المنوّرة، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى (إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).

أقدم / رشاد أحمد قايد النمر - يمني الجنسية - على قتل الطفلة / مي بنت خالد بن محمد النمر - سعودية الجنسية -، وذلك بتعذيبها بالضرب ضرباً مبرحاً وحرق أجزاءٍ من جسمها بأداة ساخنة؛ ما أدّى إلى وفاتها.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه، عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته, وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولبشاعة جريمته وعظمها من حيث عجز الطفلة عن دفع الاعتداء أو الاستنجاد بأحد لصغر سنها فقد تمّ الحكم على الجاني بالقتل تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني / رشاد أحمد قايد النمر اليوم الأربعاء 23 / 3 / 1441هـ، بسجن منطقة المدينة المنوّرة.

ووزارة الداخلية إذ تُعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم, وتحذّر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل.

وزارة الداخلية القتل تعزيراً

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عذّبها ضرباً وحرقاً .. تنفيذ شرع الله في "اليمني" قاتل الطفلة السعودية
سبق

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل تعزيراً في جانٍ -يمني الجنسية- بالمدينة المنوّرة، كان قد أقدم على قتل طفلة -سعودية الجنسية-، وذلك بتعذيبها بالضرب ضرباً مبرحاً وحرق أجزاءٍ من جسمها بأداة ساخنة؛ ما أدّى إلى وفاتها.

تفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً في أحد الجناة بالمدينة المنوّرة، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى (إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).

أقدم / رشاد أحمد قايد النمر - يمني الجنسية - على قتل الطفلة / مي بنت خالد بن محمد النمر - سعودية الجنسية -، وذلك بتعذيبها بالضرب ضرباً مبرحاً وحرق أجزاءٍ من جسمها بأداة ساخنة؛ ما أدّى إلى وفاتها.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه، عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته, وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولبشاعة جريمته وعظمها من حيث عجز الطفلة عن دفع الاعتداء أو الاستنجاد بأحد لصغر سنها فقد تمّ الحكم على الجاني بالقتل تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني / رشاد أحمد قايد النمر اليوم الأربعاء 23 / 3 / 1441هـ، بسجن منطقة المدينة المنوّرة.

ووزارة الداخلية إذ تُعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم, وتحذّر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل.

20 نوفمبر 2019 - 23 ربيع الأول 1441
12:13 PM
اخر تعديل
20 نوفمبر 2019 - 23 ربيع الأول 1441
01:21 PM

عذّبها ضرباً وحرقاً .. تنفيذ شرع الله في "اليمني" قاتل الطفلة السعودية

بيان "الداخلية": لبشاعة جريمته وعظمها فقد حُكم على الجاني بالقتل تعزيراً

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
18
11,128

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل تعزيراً في جانٍ -يمني الجنسية- بالمدينة المنوّرة، كان قد أقدم على قتل طفلة -سعودية الجنسية-، وذلك بتعذيبها بالضرب ضرباً مبرحاً وحرق أجزاءٍ من جسمها بأداة ساخنة؛ ما أدّى إلى وفاتها.

تفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً في أحد الجناة بالمدينة المنوّرة، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى (إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).

أقدم / رشاد أحمد قايد النمر - يمني الجنسية - على قتل الطفلة / مي بنت خالد بن محمد النمر - سعودية الجنسية -، وذلك بتعذيبها بالضرب ضرباً مبرحاً وحرق أجزاءٍ من جسمها بأداة ساخنة؛ ما أدّى إلى وفاتها.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه، عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته, وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولبشاعة جريمته وعظمها من حيث عجز الطفلة عن دفع الاعتداء أو الاستنجاد بأحد لصغر سنها فقد تمّ الحكم على الجاني بالقتل تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني / رشاد أحمد قايد النمر اليوم الأربعاء 23 / 3 / 1441هـ، بسجن منطقة المدينة المنوّرة.

ووزارة الداخلية إذ تُعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم, وتحذّر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل.

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