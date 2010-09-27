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"تطمن" في عسير تقدم خدماتها لأكثر من 161 ألف مستفيد

منذ بدء العمل فيها حتى الآن من خلال 24 عيادة في المنطقة

استقبلت عيادات "تطمن" في منطقة عسير، أكثر من 161 ألف مستفيد؛ وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن؛ حيث يتم تقديم الخدمات من خلال 24 عيادة موزعة في المنطقة.

يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، التي قد يصاحبها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين، ومقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة.

عيادات تطمن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تطمن" في عسير تقدم خدماتها لأكثر من 161 ألف مستفيد
سبق

استقبلت عيادات "تطمن" في منطقة عسير، أكثر من 161 ألف مستفيد؛ وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن؛ حيث يتم تقديم الخدمات من خلال 24 عيادة موزعة في المنطقة.

يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، التي قد يصاحبها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين، ومقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة.

27 سبتمبر 2020 - 10 صفر 1442
10:57 AM

"تطمن" في عسير تقدم خدماتها لأكثر من 161 ألف مستفيد

منذ بدء العمل فيها حتى الآن من خلال 24 عيادة في المنطقة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
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استقبلت عيادات "تطمن" في منطقة عسير، أكثر من 161 ألف مستفيد؛ وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن؛ حيث يتم تقديم الخدمات من خلال 24 عيادة موزعة في المنطقة.

يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، التي قد يصاحبها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين، ومقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة.

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