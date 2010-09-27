"تطمن" في عسير تقدم خدماتها لأكثر من 161 ألف مستفيد
منذ بدء العمل فيها حتى الآن من خلال 24 عيادة في المنطقة
استقبلت عيادات "تطمن" في منطقة عسير، أكثر من 161 ألف مستفيد؛ وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن؛ حيث يتم تقديم الخدمات من خلال 24 عيادة موزعة في المنطقة.
يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، التي قد يصاحبها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين، ومقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة.
"تطمن" في عسير تقدم خدماتها لأكثر من 161 ألف مستفيد
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-09-27
استقبلت عيادات "تطمن" في منطقة عسير، أكثر من 161 ألف مستفيد؛ وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن؛ حيث يتم تقديم الخدمات من خلال 24 عيادة موزعة في المنطقة.
يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، التي قد يصاحبها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين، ومقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة.
27 سبتمبر 2020 - 10 صفر 1442
10:57 AM
"تطمن" في عسير تقدم خدماتها لأكثر من 161 ألف مستفيد
منذ بدء العمل فيها حتى الآن من خلال 24 عيادة في المنطقة
استقبلت عيادات "تطمن" في منطقة عسير، أكثر من 161 ألف مستفيد؛ وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن؛ حيث يتم تقديم الخدمات من خلال 24 عيادة موزعة في المنطقة.
يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، التي قد يصاحبها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين، ومقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة.