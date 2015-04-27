النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"رؤية 2030".. خمسة أعوام من دعم القيادة المستمر لضمان مستقبل الوطن

تأتي الذكرى الخامسة لإطلاق رؤية المملكة 2030 وسط اهتمام شعبي واسع النطاق، تأكيدًا أن هذا الحلم المرتقب يسير في طريقه الصحيح للمساهمة في بناء مستقبل عظيم للمملكة.

هذه الرؤية والتي انطلقت بدعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، تمثل خريطة الطريق التي رسمها سمو ولي العهد لمستقبل هذا الوطن العظيم، والتي بنيت على استثمار مكامن قوة المملكة والتي حباها الله، من موقع إستراتيجي متميز، وقوة استثمارية رائدة، وعمق عربيّ وإسلاميّ، حيث تولي القيادة لذلك كل الاهتمام، وتسخّر كل الإمكانات لتحقيق الطموحات.

وتولي القيادة - حفظها الله- كل اهتمامها لدعم رؤية المملكة 2030 والعمل على تحقيقها؛ حيث قال عنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود: "هدفي الأول أن تكون بلادنا نموذجًا ناجحًا ورائدًا في العالم على كل الأصعدة، وسأعمل معكم على تحقيق ذلك".

كما قال عنها سمو ولي العهد ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود: "رؤية 2030 هي خطة جريئة قابلة للتحقيق لأمّة طموحة، إنها تعبر عن أهدافنا وآمالنا على المدى البعيد، وتستند إلى مكامن القوة والقدرات الفريدة لوطننا، وهي ترسم تطلعاتنا نحو مرحلة تنموية جديدة غايتها إنشاء مجتمع نابض بالحياة يستطيع فيه جميع المواطنين تحقيق أحلامهم وآمالهم وطموحاتهم في اقتصاد وطني مزدهر".

ولم تكن رؤية 2030م مجرد شعارات دعائية، بل تمكنت خلال السنوات الخمس الماضية من تحقيق عديد من الإنجازات، وتبلور عددٍ من ممكّنات التحول، التي أسهمت في تحقيق نتائج ملموسة، على صعيد منظومة العمل الحكومي والاقتصاد والمجتمع، وأرست أسس النجاح للمستقبل. على الرغم من مواجهة عديد التحديات، إلا أنها تجاوزتها بنجاح؛ ما عزز الثقة في تحقيق أهدافها.

هذه النجاحات خلال الأعوام الخمسة الماضية استعرضها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية متحدثًا عن رؤية المملكة 2030 بعد مرور خمس سنوات منذ إطلاقها، والتي كان تركيزها في أعوامها الماضية على تأسيس البنية التحتية التمكينية، وبناء الهياكل المؤسسية والتشريعية ووضع السياسات العامة، وتمكين المبادرات، فيما سيكون تركيزها في مرحلتها التالية على متابعة التنفيذ، ودفع عجلة الإنجاز وتعزيز مشاركة المواطن والقطاع الخاص بشكل أكبر.

وأسهمت الرؤية بدعم ملموس من خادم الحرمين الشريفين ومتابعة مستمرة من ولي العهد من زيادة فعالية الحكومة واستجابتها، حيث تم الاستثمار في التحول الرقمي الحكومي، وخلق فرص للنمو والاستثمار، واُستحدث عدد من القطاعات الاقتصادية الجديدة، وفتحنا أبوابنا للعالم، ورفعنا مستوى جودة حياة المواطنين، وتمت كل تلك الإنجازات بأيدي أبناء هذا الوطن العظيم وبناته.

واليوم مع الذكرى الخامسة للرؤية، تبدأ مرحلة جديدة لدفع عجلة الإنجاز، تؤكد فيها التزامات المملكة واستمرارها في البناء، لتحقيق أهداف الرؤية بحلول عام 2030. وتمكين المواطن والقطاع الخاص، لإطلاق جميع قدراتهم، وتحقيق مزيدٍ من النجاح والتقدم، والعمل على تنويع الاقتصاد، ودعم المحتوى المحلي، وتطوير فرص مبتكرة للمستقبل، من خلال خلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، إضافة إلى استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في القطاعات الواعدة والجديدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"رؤية 2030".. خمسة أعوام من دعم القيادة المستمر لضمان مستقبل الوطن
سبق

تأتي الذكرى الخامسة لإطلاق رؤية المملكة 2030 وسط اهتمام شعبي واسع النطاق، تأكيدًا أن هذا الحلم المرتقب يسير في طريقه الصحيح للمساهمة في بناء مستقبل عظيم للمملكة.

هذه الرؤية والتي انطلقت بدعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، تمثل خريطة الطريق التي رسمها سمو ولي العهد لمستقبل هذا الوطن العظيم، والتي بنيت على استثمار مكامن قوة المملكة والتي حباها الله، من موقع إستراتيجي متميز، وقوة استثمارية رائدة، وعمق عربيّ وإسلاميّ، حيث تولي القيادة لذلك كل الاهتمام، وتسخّر كل الإمكانات لتحقيق الطموحات.

وتولي القيادة - حفظها الله- كل اهتمامها لدعم رؤية المملكة 2030 والعمل على تحقيقها؛ حيث قال عنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود: "هدفي الأول أن تكون بلادنا نموذجًا ناجحًا ورائدًا في العالم على كل الأصعدة، وسأعمل معكم على تحقيق ذلك".

كما قال عنها سمو ولي العهد ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود: "رؤية 2030 هي خطة جريئة قابلة للتحقيق لأمّة طموحة، إنها تعبر عن أهدافنا وآمالنا على المدى البعيد، وتستند إلى مكامن القوة والقدرات الفريدة لوطننا، وهي ترسم تطلعاتنا نحو مرحلة تنموية جديدة غايتها إنشاء مجتمع نابض بالحياة يستطيع فيه جميع المواطنين تحقيق أحلامهم وآمالهم وطموحاتهم في اقتصاد وطني مزدهر".

ولم تكن رؤية 2030م مجرد شعارات دعائية، بل تمكنت خلال السنوات الخمس الماضية من تحقيق عديد من الإنجازات، وتبلور عددٍ من ممكّنات التحول، التي أسهمت في تحقيق نتائج ملموسة، على صعيد منظومة العمل الحكومي والاقتصاد والمجتمع، وأرست أسس النجاح للمستقبل. على الرغم من مواجهة عديد التحديات، إلا أنها تجاوزتها بنجاح؛ ما عزز الثقة في تحقيق أهدافها.

هذه النجاحات خلال الأعوام الخمسة الماضية استعرضها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية متحدثًا عن رؤية المملكة 2030 بعد مرور خمس سنوات منذ إطلاقها، والتي كان تركيزها في أعوامها الماضية على تأسيس البنية التحتية التمكينية، وبناء الهياكل المؤسسية والتشريعية ووضع السياسات العامة، وتمكين المبادرات، فيما سيكون تركيزها في مرحلتها التالية على متابعة التنفيذ، ودفع عجلة الإنجاز وتعزيز مشاركة المواطن والقطاع الخاص بشكل أكبر.

وأسهمت الرؤية بدعم ملموس من خادم الحرمين الشريفين ومتابعة مستمرة من ولي العهد من زيادة فعالية الحكومة واستجابتها، حيث تم الاستثمار في التحول الرقمي الحكومي، وخلق فرص للنمو والاستثمار، واُستحدث عدد من القطاعات الاقتصادية الجديدة، وفتحنا أبوابنا للعالم، ورفعنا مستوى جودة حياة المواطنين، وتمت كل تلك الإنجازات بأيدي أبناء هذا الوطن العظيم وبناته.

واليوم مع الذكرى الخامسة للرؤية، تبدأ مرحلة جديدة لدفع عجلة الإنجاز، تؤكد فيها التزامات المملكة واستمرارها في البناء، لتحقيق أهداف الرؤية بحلول عام 2030. وتمكين المواطن والقطاع الخاص، لإطلاق جميع قدراتهم، وتحقيق مزيدٍ من النجاح والتقدم، والعمل على تنويع الاقتصاد، ودعم المحتوى المحلي، وتطوير فرص مبتكرة للمستقبل، من خلال خلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، إضافة إلى استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في القطاعات الواعدة والجديدة.

26 إبريل 2021 - 14 رمضان 1442
11:52 PM

"رؤية 2030".. خمسة أعوام من دعم القيادة المستمر لضمان مستقبل الوطن

A A A
محمد حضاض - جدة
0
461

تأتي الذكرى الخامسة لإطلاق رؤية المملكة 2030 وسط اهتمام شعبي واسع النطاق، تأكيدًا أن هذا الحلم المرتقب يسير في طريقه الصحيح للمساهمة في بناء مستقبل عظيم للمملكة.

هذه الرؤية والتي انطلقت بدعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، تمثل خريطة الطريق التي رسمها سمو ولي العهد لمستقبل هذا الوطن العظيم، والتي بنيت على استثمار مكامن قوة المملكة والتي حباها الله، من موقع إستراتيجي متميز، وقوة استثمارية رائدة، وعمق عربيّ وإسلاميّ، حيث تولي القيادة لذلك كل الاهتمام، وتسخّر كل الإمكانات لتحقيق الطموحات.

وتولي القيادة - حفظها الله- كل اهتمامها لدعم رؤية المملكة 2030 والعمل على تحقيقها؛ حيث قال عنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود: "هدفي الأول أن تكون بلادنا نموذجًا ناجحًا ورائدًا في العالم على كل الأصعدة، وسأعمل معكم على تحقيق ذلك".

كما قال عنها سمو ولي العهد ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود: "رؤية 2030 هي خطة جريئة قابلة للتحقيق لأمّة طموحة، إنها تعبر عن أهدافنا وآمالنا على المدى البعيد، وتستند إلى مكامن القوة والقدرات الفريدة لوطننا، وهي ترسم تطلعاتنا نحو مرحلة تنموية جديدة غايتها إنشاء مجتمع نابض بالحياة يستطيع فيه جميع المواطنين تحقيق أحلامهم وآمالهم وطموحاتهم في اقتصاد وطني مزدهر".

ولم تكن رؤية 2030م مجرد شعارات دعائية، بل تمكنت خلال السنوات الخمس الماضية من تحقيق عديد من الإنجازات، وتبلور عددٍ من ممكّنات التحول، التي أسهمت في تحقيق نتائج ملموسة، على صعيد منظومة العمل الحكومي والاقتصاد والمجتمع، وأرست أسس النجاح للمستقبل. على الرغم من مواجهة عديد التحديات، إلا أنها تجاوزتها بنجاح؛ ما عزز الثقة في تحقيق أهدافها.

هذه النجاحات خلال الأعوام الخمسة الماضية استعرضها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية متحدثًا عن رؤية المملكة 2030 بعد مرور خمس سنوات منذ إطلاقها، والتي كان تركيزها في أعوامها الماضية على تأسيس البنية التحتية التمكينية، وبناء الهياكل المؤسسية والتشريعية ووضع السياسات العامة، وتمكين المبادرات، فيما سيكون تركيزها في مرحلتها التالية على متابعة التنفيذ، ودفع عجلة الإنجاز وتعزيز مشاركة المواطن والقطاع الخاص بشكل أكبر.

وأسهمت الرؤية بدعم ملموس من خادم الحرمين الشريفين ومتابعة مستمرة من ولي العهد من زيادة فعالية الحكومة واستجابتها، حيث تم الاستثمار في التحول الرقمي الحكومي، وخلق فرص للنمو والاستثمار، واُستحدث عدد من القطاعات الاقتصادية الجديدة، وفتحنا أبوابنا للعالم، ورفعنا مستوى جودة حياة المواطنين، وتمت كل تلك الإنجازات بأيدي أبناء هذا الوطن العظيم وبناته.

واليوم مع الذكرى الخامسة للرؤية، تبدأ مرحلة جديدة لدفع عجلة الإنجاز، تؤكد فيها التزامات المملكة واستمرارها في البناء، لتحقيق أهداف الرؤية بحلول عام 2030. وتمكين المواطن والقطاع الخاص، لإطلاق جميع قدراتهم، وتحقيق مزيدٍ من النجاح والتقدم، والعمل على تنويع الاقتصاد، ودعم المحتوى المحلي، وتطوير فرص مبتكرة للمستقبل، من خلال خلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، إضافة إلى استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في القطاعات الواعدة والجديدة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,398
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,220
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,726
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,663

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الرمان المخدِّر..!

الرمان المخدِّر..!

محمد الصيعري
نحو إعلام يواكب رؤية 2030

نحو إعلام يواكب رؤية 2030

محمد الحيدر
القانون في لبنان انتهى!!

القانون في لبنان انتهى!!

عبدالمحسن الحارثي
السعودية العظمى وخمس سنوات في الماراثون التنموي

السعودية العظمى وخمس سنوات في الماراثون التنموي

سعد آل حماد
تعليم صبيا بين جُوديِّ وجُبّ!

تعليم صبيا بين جُوديِّ وجُبّ!

ماضي السبعي
نصائح قاتلة

نصائح قاتلة

مها الجبر
السعودية في قمة المناخ

السعودية في قمة المناخ

غسان محمد عسيلان
قمة المناخ والدور العالمي للسعودية

قمة المناخ والدور العالمي للسعودية

علي آل شرمة
نكتة "الدراما" البايخة

نكتة "الدراما" البايخة

أحمد عجب
مبادرة البنوك في شهر الخير..!

مبادرة البنوك في شهر الخير..!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة