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وزير العدل يستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي

بحثا التعاون القضائي المشترك

استقبل وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، في مكتبه بالرياض, رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان؛ لبحث سبل التعاون القضائي بين البلدين الشقيقين.

ورحّب وزير العدل بزيارة رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي، مشيداً بالعلاقات المتينة والمترابطة بين البلدين الشقيقين، التي تأتي امتداداً من رغبة واهتمام قيادة البلدين بتطوير العلاقات الثنائية وتفعيلها، بما يصب في مصلحة البلدين.

وجرى خلال الاستقبال تبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون في المجال العدلي والقضائي بين المملكة والجمهورية العراقية، إضافةً إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأبرز الدكتور "الصمعاني" خلال الاستقبال مسيرة القضاء في المملكة منذ بداياته وكيف تحوّل إلى قضاء مؤسسي متخصّص من خلال الجهود التي آلت إلى تحوله النوعي بمختلف إجراءاته ومساراته.

وأوضح دور وأنواع المحاكم المتخصصة في توفير المزيد من الضمانات القضائية وسرعة الفصل في المنازعات وجودة المخرج القضائي وفق بيئة رقمية فعّالة.

وأكد أنّ الدعم والاهتمام الكبيرين من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- كان له الدور الكبير في النقلة النوعية التي يحظى بها القضاء.

وتهدف الوزارة وفقاً لبرنامج التحول الوطني 2020، إلى إبرام عددٍ من الاتفاقيات مع المؤسسات الدولية المعنية بالقضاء، والوزارات والجهات والقضائية العدلية المماثلة في الدول الشقيقة والصديقة، من خلال دراسة أفضل خيارات وسُبل التعاون لتبادل الخبرات والاطلاع على التجارب الأخرى، وإبراز جهود القضاء وعرض أفضل التجارب والممارسات التي يقوم بها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير العدل يستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي
سبق

استقبل وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، في مكتبه بالرياض, رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان؛ لبحث سبل التعاون القضائي بين البلدين الشقيقين.

ورحّب وزير العدل بزيارة رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي، مشيداً بالعلاقات المتينة والمترابطة بين البلدين الشقيقين، التي تأتي امتداداً من رغبة واهتمام قيادة البلدين بتطوير العلاقات الثنائية وتفعيلها، بما يصب في مصلحة البلدين.

وجرى خلال الاستقبال تبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون في المجال العدلي والقضائي بين المملكة والجمهورية العراقية، إضافةً إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأبرز الدكتور "الصمعاني" خلال الاستقبال مسيرة القضاء في المملكة منذ بداياته وكيف تحوّل إلى قضاء مؤسسي متخصّص من خلال الجهود التي آلت إلى تحوله النوعي بمختلف إجراءاته ومساراته.

وأوضح دور وأنواع المحاكم المتخصصة في توفير المزيد من الضمانات القضائية وسرعة الفصل في المنازعات وجودة المخرج القضائي وفق بيئة رقمية فعّالة.

وأكد أنّ الدعم والاهتمام الكبيرين من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- كان له الدور الكبير في النقلة النوعية التي يحظى بها القضاء.

وتهدف الوزارة وفقاً لبرنامج التحول الوطني 2020، إلى إبرام عددٍ من الاتفاقيات مع المؤسسات الدولية المعنية بالقضاء، والوزارات والجهات والقضائية العدلية المماثلة في الدول الشقيقة والصديقة، من خلال دراسة أفضل خيارات وسُبل التعاون لتبادل الخبرات والاطلاع على التجارب الأخرى، وإبراز جهود القضاء وعرض أفضل التجارب والممارسات التي يقوم بها.

23 يونيو 2019 - 20 شوّال 1440
04:41 PM

وزير العدل يستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي

بحثا التعاون القضائي المشترك

A A A
حمد الفراج - الرياض
2
1,508

استقبل وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، في مكتبه بالرياض, رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان؛ لبحث سبل التعاون القضائي بين البلدين الشقيقين.

ورحّب وزير العدل بزيارة رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي، مشيداً بالعلاقات المتينة والمترابطة بين البلدين الشقيقين، التي تأتي امتداداً من رغبة واهتمام قيادة البلدين بتطوير العلاقات الثنائية وتفعيلها، بما يصب في مصلحة البلدين.

وجرى خلال الاستقبال تبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون في المجال العدلي والقضائي بين المملكة والجمهورية العراقية، إضافةً إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأبرز الدكتور "الصمعاني" خلال الاستقبال مسيرة القضاء في المملكة منذ بداياته وكيف تحوّل إلى قضاء مؤسسي متخصّص من خلال الجهود التي آلت إلى تحوله النوعي بمختلف إجراءاته ومساراته.

وأوضح دور وأنواع المحاكم المتخصصة في توفير المزيد من الضمانات القضائية وسرعة الفصل في المنازعات وجودة المخرج القضائي وفق بيئة رقمية فعّالة.

وأكد أنّ الدعم والاهتمام الكبيرين من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- كان له الدور الكبير في النقلة النوعية التي يحظى بها القضاء.

وتهدف الوزارة وفقاً لبرنامج التحول الوطني 2020، إلى إبرام عددٍ من الاتفاقيات مع المؤسسات الدولية المعنية بالقضاء، والوزارات والجهات والقضائية العدلية المماثلة في الدول الشقيقة والصديقة، من خلال دراسة أفضل خيارات وسُبل التعاون لتبادل الخبرات والاطلاع على التجارب الأخرى، وإبراز جهود القضاء وعرض أفضل التجارب والممارسات التي يقوم بها.

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