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"كورونا" يدقّ أبواب موريشيوس مسجلًا أول ثلاث حالات

اثنان يعملان على سفن سياحية والثالث جاء من المملكة المتحدة

سجّلت حكومة موريشيوس، اليوم، أول ثلاث حالات إصابة بفيروس كورونا.

وقالت في بيان لها: إن ثلاثة من مواطني موريشيوس عادوا إلى البلاد مؤخرًا، ثبت إصابتهم بفيروس كورونا، اثنان منهم يعملان على سفن سياحية، والثالث جاء من المملكة المتحدة.

حكومة موريشيوس فيروس كورونا الجديد

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"كورونا" يدقّ أبواب موريشيوس مسجلًا أول ثلاث حالات
سبق

سجّلت حكومة موريشيوس، اليوم، أول ثلاث حالات إصابة بفيروس كورونا.

وقالت في بيان لها: إن ثلاثة من مواطني موريشيوس عادوا إلى البلاد مؤخرًا، ثبت إصابتهم بفيروس كورونا، اثنان منهم يعملان على سفن سياحية، والثالث جاء من المملكة المتحدة.

19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
09:32 AM

"كورونا" يدقّ أبواب موريشيوس مسجلًا أول ثلاث حالات

اثنان يعملان على سفن سياحية والثالث جاء من المملكة المتحدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت حكومة موريشيوس، اليوم، أول ثلاث حالات إصابة بفيروس كورونا.

وقالت في بيان لها: إن ثلاثة من مواطني موريشيوس عادوا إلى البلاد مؤخرًا، ثبت إصابتهم بفيروس كورونا، اثنان منهم يعملان على سفن سياحية، والثالث جاء من المملكة المتحدة.

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