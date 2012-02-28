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شاهد .. مكتبة الملك عبدالعزيز تؤهل الرواد الصغار عبر 2.5 مليون مادة

ركن الطفل بـ"الجنادرية" يدربهم على 4 موسوعات ويقدم لهم الثقافة والجوائز

تصوير : عبدالله النحيط

في الوقت الذي يجتذب جناح مكتبة الملك عبدالعزيز العامة زوار مهرجان الجنادرية ٣٢ بشكل عام، إلا أنه أضحى وجهة جاذبة للأطفال، حيث جمع لهم بين الثقافة والتطبيق والجوائز.

ويقدم الجناح نشاط موسوعة المملكة العربية السعودية الذي يقع في تسعة مجلدات، حيث ركزت المكتبة في ركن الطفل على أربع موسوعات هي موسوعة الأنماط الاجتماعية والعادات والتقاليد، موسوعة الحياة الفطرية، موسوعة الآثار والمواقع التاريخية، وموسوعة الحركة الثقافية.

ويقوم الأطفال في ركنهم الخاص بقراءة الموسوعة، ومن ثم يشاهد فيلمًا عنها ليطبق نشاطًا مصاحبًا لكل موسوعة، وبعدها ينضم للمسابقات الثقافية عن الموسوعات كل ساعة مسابقة عن موسوعة ويتم توزيع الهدايا والجوائز على الفائزين، ويتم توديع الطفل بتذكيره بمواعيد دوام المكتبة لينضم إلى الرواد الصغار جيل المستقبل.

وتُشارك مكتبة الملك عبد العزيز العامة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة «الجنادرية» في دورته الثانية والثلاثين عبر عددٍ من أنشطتها وبرامجها ومشروعاتها الثقافية، حيث يعد جناح مكتبة الملك عبد العزيز العامة سردًا تاريخيًا وثقافيًا ومعرفيًا بما يحتويه من كنوز معرفية كبيرة عبر مساراتها في: نشر الثقافة وحفظ التراث وصناعة المعرفة والتواصل الحضاري والمسؤولية المجتمعية والشراكات الدولية.

ويختص كل مسار بعديد من الإسهامات والفعاليات التي تعزز دور المملكة العربية السعودية الحضاري والثقافي وتؤصل الموروث عبر تقنيات عصرية حديثة تساعد على حفظه وإتاحته للمستفيدين.

وتبلغ أوعية معلوماتها 2.5 مليون كتاب ومادة معرفية، وتتضمن مشاركة المكتبة في القرية التراثية بالجنادرية عديد الفعاليات الثقافية، منها إجراء المسابقات الثقافية والعلمية، وغيرها الموجهة للأطفال.

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شاهد .. مكتبة الملك عبدالعزيز تؤهل الرواد الصغار عبر 2.5 مليون مادة
سبق

تصوير : عبدالله النحيط

في الوقت الذي يجتذب جناح مكتبة الملك عبدالعزيز العامة زوار مهرجان الجنادرية ٣٢ بشكل عام، إلا أنه أضحى وجهة جاذبة للأطفال، حيث جمع لهم بين الثقافة والتطبيق والجوائز.

ويقدم الجناح نشاط موسوعة المملكة العربية السعودية الذي يقع في تسعة مجلدات، حيث ركزت المكتبة في ركن الطفل على أربع موسوعات هي موسوعة الأنماط الاجتماعية والعادات والتقاليد، موسوعة الحياة الفطرية، موسوعة الآثار والمواقع التاريخية، وموسوعة الحركة الثقافية.

ويقوم الأطفال في ركنهم الخاص بقراءة الموسوعة، ومن ثم يشاهد فيلمًا عنها ليطبق نشاطًا مصاحبًا لكل موسوعة، وبعدها ينضم للمسابقات الثقافية عن الموسوعات كل ساعة مسابقة عن موسوعة ويتم توزيع الهدايا والجوائز على الفائزين، ويتم توديع الطفل بتذكيره بمواعيد دوام المكتبة لينضم إلى الرواد الصغار جيل المستقبل.

وتُشارك مكتبة الملك عبد العزيز العامة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة «الجنادرية» في دورته الثانية والثلاثين عبر عددٍ من أنشطتها وبرامجها ومشروعاتها الثقافية، حيث يعد جناح مكتبة الملك عبد العزيز العامة سردًا تاريخيًا وثقافيًا ومعرفيًا بما يحتويه من كنوز معرفية كبيرة عبر مساراتها في: نشر الثقافة وحفظ التراث وصناعة المعرفة والتواصل الحضاري والمسؤولية المجتمعية والشراكات الدولية.

ويختص كل مسار بعديد من الإسهامات والفعاليات التي تعزز دور المملكة العربية السعودية الحضاري والثقافي وتؤصل الموروث عبر تقنيات عصرية حديثة تساعد على حفظه وإتاحته للمستفيدين.

وتبلغ أوعية معلوماتها 2.5 مليون كتاب ومادة معرفية، وتتضمن مشاركة المكتبة في القرية التراثية بالجنادرية عديد الفعاليات الثقافية، منها إجراء المسابقات الثقافية والعلمية، وغيرها الموجهة للأطفال.

27 فبراير 2018 - 11 جمادى الآخر 1439
11:22 PM

شاهد .. مكتبة الملك عبدالعزيز تؤهل الرواد الصغار عبر 2.5 مليون مادة

ركن الطفل بـ"الجنادرية" يدربهم على 4 موسوعات ويقدم لهم الثقافة والجوائز

A A A
زيد الخمشي - الرياض
0
712

تصوير : عبدالله النحيط

في الوقت الذي يجتذب جناح مكتبة الملك عبدالعزيز العامة زوار مهرجان الجنادرية ٣٢ بشكل عام، إلا أنه أضحى وجهة جاذبة للأطفال، حيث جمع لهم بين الثقافة والتطبيق والجوائز.

ويقدم الجناح نشاط موسوعة المملكة العربية السعودية الذي يقع في تسعة مجلدات، حيث ركزت المكتبة في ركن الطفل على أربع موسوعات هي موسوعة الأنماط الاجتماعية والعادات والتقاليد، موسوعة الحياة الفطرية، موسوعة الآثار والمواقع التاريخية، وموسوعة الحركة الثقافية.

ويقوم الأطفال في ركنهم الخاص بقراءة الموسوعة، ومن ثم يشاهد فيلمًا عنها ليطبق نشاطًا مصاحبًا لكل موسوعة، وبعدها ينضم للمسابقات الثقافية عن الموسوعات كل ساعة مسابقة عن موسوعة ويتم توزيع الهدايا والجوائز على الفائزين، ويتم توديع الطفل بتذكيره بمواعيد دوام المكتبة لينضم إلى الرواد الصغار جيل المستقبل.

وتُشارك مكتبة الملك عبد العزيز العامة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة «الجنادرية» في دورته الثانية والثلاثين عبر عددٍ من أنشطتها وبرامجها ومشروعاتها الثقافية، حيث يعد جناح مكتبة الملك عبد العزيز العامة سردًا تاريخيًا وثقافيًا ومعرفيًا بما يحتويه من كنوز معرفية كبيرة عبر مساراتها في: نشر الثقافة وحفظ التراث وصناعة المعرفة والتواصل الحضاري والمسؤولية المجتمعية والشراكات الدولية.

ويختص كل مسار بعديد من الإسهامات والفعاليات التي تعزز دور المملكة العربية السعودية الحضاري والثقافي وتؤصل الموروث عبر تقنيات عصرية حديثة تساعد على حفظه وإتاحته للمستفيدين.

وتبلغ أوعية معلوماتها 2.5 مليون كتاب ومادة معرفية، وتتضمن مشاركة المكتبة في القرية التراثية بالجنادرية عديد الفعاليات الثقافية، منها إجراء المسابقات الثقافية والعلمية، وغيرها الموجهة للأطفال.

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