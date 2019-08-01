خالد بن سلطان يدشن انطلاقة رالي عسير 2019

دشن الأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية ‫"رالي عسير 2019" بمرحلته الافتتاحية، التي أُقيمت في حديقة المشهد بأبها، مساء بحضور محمد بن لبدة وكيل إمارة منطقة عسير.

وينطلق الرالي بالمرحلة الاستعراضية اليوم الخميس، بمشاركة 44 متسابقًا قبل أن تنطلق المرحلة الأولى يوم 2 أغسطس من ميدان المضة لمسافة 105 كلم، وتتبعها المرحلة الثانية والأخيرة في اليوم التالي من الصبيخة لمسافة 90 كلم، ويُقام في اليوم نفسه الحفل الختامي وتتويج الفائزين في حديقة المشهد بأبها.

ويواكب نسخة هذا العام دعم مادي للمتسابقين السعوديين من قِبل الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، الذي سيشكل نقلةً نوعيةً في الجولات المقبلة من حيث الإقبال وعدد المشاركين، وسيعزز أيضًا من الحضور الجماهيري لرياضة الراليات التي تُعد واحدة من أبرز الرياضات في السنوات الأخيرة.

وتشهد منطقة عسير فعاليات الرالي تحت شعار "رالي عروس الجنوب"، بمشاركة عدد كبير من المتسابقين، من ضمنهم يارا شلبي التي تُعد أول سيدة تشارك في مسابقات الراليات السعودية.