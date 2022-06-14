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الصين: مصرع 18 شخصاً على الأقل في انفجار شاحنة صهريج تحمل غازاً مسالاً

166 شخصاً آخرين أُصيبوا في الحادث

لقي 18 شخصاً على الأقل مصرعهم في انفجار شاحنة صهريج تحمل غازاً مسالاً واشتعال النيران فيها على الطريق السريع بين شينيانج وهايكو بالقرب من ونلينج في إقليم تشجيانج شرقي الصين.

ونقلت وكالة أنباء شينخوا الرسمية الصينية، اليوم، عن السلطات المحلية قولها إن 166 شخصاً آخرين أُصيبوا في الحادث.

ووقع انفجار ثانٍ عندما اصطدمت الشاحنة بورشة بالقرب من الطريق السريع، ويمكن أن تكون الانفجارات قد تسبّبت في انهيار بعض المنازل والمصانع.

وأرسلت وزارتا الأمن العام والحماية المدنية مجموعات عمل إلى موقع الحادث، في الوقت الذي لا تزال فيه أعمال الإنقاذ مستمرة.

الصين

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الصين: مصرع 18 شخصاً على الأقل في انفجار شاحنة صهريج تحمل غازاً مسالاً
سبق

لقي 18 شخصاً على الأقل مصرعهم في انفجار شاحنة صهريج تحمل غازاً مسالاً واشتعال النيران فيها على الطريق السريع بين شينيانج وهايكو بالقرب من ونلينج في إقليم تشجيانج شرقي الصين.

ونقلت وكالة أنباء شينخوا الرسمية الصينية، اليوم، عن السلطات المحلية قولها إن 166 شخصاً آخرين أُصيبوا في الحادث.

ووقع انفجار ثانٍ عندما اصطدمت الشاحنة بورشة بالقرب من الطريق السريع، ويمكن أن تكون الانفجارات قد تسبّبت في انهيار بعض المنازل والمصانع.

وأرسلت وزارتا الأمن العام والحماية المدنية مجموعات عمل إلى موقع الحادث، في الوقت الذي لا تزال فيه أعمال الإنقاذ مستمرة.

14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441
08:34 AM

الصين: مصرع 18 شخصاً على الأقل في انفجار شاحنة صهريج تحمل غازاً مسالاً

166 شخصاً آخرين أُصيبوا في الحادث

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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لقي 18 شخصاً على الأقل مصرعهم في انفجار شاحنة صهريج تحمل غازاً مسالاً واشتعال النيران فيها على الطريق السريع بين شينيانج وهايكو بالقرب من ونلينج في إقليم تشجيانج شرقي الصين.

ونقلت وكالة أنباء شينخوا الرسمية الصينية، اليوم، عن السلطات المحلية قولها إن 166 شخصاً آخرين أُصيبوا في الحادث.

ووقع انفجار ثانٍ عندما اصطدمت الشاحنة بورشة بالقرب من الطريق السريع، ويمكن أن تكون الانفجارات قد تسبّبت في انهيار بعض المنازل والمصانع.

وأرسلت وزارتا الأمن العام والحماية المدنية مجموعات عمل إلى موقع الحادث، في الوقت الذي لا تزال فيه أعمال الإنقاذ مستمرة.

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