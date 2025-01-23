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"آبل" تجهّز مصنعاً سرياً في الصين

كشفت تقارير صحفية عالمية عن أن شركة "آبل" الأمريكية تجهّز حالياً لمفاجأة سارّة لمعظم عشاق هواتف "آيفون"، والذين يواجهون مشكلة مع سعره الباهظ.

 

وأشارت التقارير التي نقلها موقع "بي جي آر" التكنولوجي المتخصص، إلى أن "آبل" عقدت اتفاقاً مع شريك لبناء مصنع سري جديد في الصين، سيساهم بصورة كبيرة في إنتاج هواتف "آيفون" منخفضة التكلفة.

 

وأبرزت الشركة الأمريكية اتفاقاً مع مركز "آر آند دي" في مدينة شنزن الصينية لتجميع هواتف "آيفون" بخامات ومواد تصنيع أقل في الجودة، وستكون منخفضة التكلفة، وستوجه لأسواق الدول النامية وجنوب شرق آسيا والهند والصين والشرق الأوسط.

 

ونقلت مصادر من داخل شركة "آبل" للموقع التكنولوجي تصريحات قالت فيها: إن تأخر إصدار هواتف وأجهزة جديدة حتى تتمكن من تحويل الإنتاج وعمليات التصنيع إلى المصنع السري الجديد.

 

وعن سبب سرية ذلك الإجراء من "آبل"، أشارت المصادر إلى أن الشركة تخشى من تأثر أسهمها في البورصات العالمية؛ خاصة وأنه دوماً كانت ما توجه لها اتهامات حقوقية عديدة بتصنيع أجهزتها في مصانع لا تمنح حقوقاً للعمالة لديها، وتستخدم أساليب أشبه بـ"السخرة" في تصنيع تلك الهواتف.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"آبل" تجهّز مصنعاً سرياً في الصين
سبق

كشفت تقارير صحفية عالمية عن أن شركة "آبل" الأمريكية تجهّز حالياً لمفاجأة سارّة لمعظم عشاق هواتف "آيفون"، والذين يواجهون مشكلة مع سعره الباهظ.

 

وأشارت التقارير التي نقلها موقع "بي جي آر" التكنولوجي المتخصص، إلى أن "آبل" عقدت اتفاقاً مع شريك لبناء مصنع سري جديد في الصين، سيساهم بصورة كبيرة في إنتاج هواتف "آيفون" منخفضة التكلفة.

 

وأبرزت الشركة الأمريكية اتفاقاً مع مركز "آر آند دي" في مدينة شنزن الصينية لتجميع هواتف "آيفون" بخامات ومواد تصنيع أقل في الجودة، وستكون منخفضة التكلفة، وستوجه لأسواق الدول النامية وجنوب شرق آسيا والهند والصين والشرق الأوسط.

 

ونقلت مصادر من داخل شركة "آبل" للموقع التكنولوجي تصريحات قالت فيها: إن تأخر إصدار هواتف وأجهزة جديدة حتى تتمكن من تحويل الإنتاج وعمليات التصنيع إلى المصنع السري الجديد.

 

وعن سبب سرية ذلك الإجراء من "آبل"، أشارت المصادر إلى أن الشركة تخشى من تأثر أسهمها في البورصات العالمية؛ خاصة وأنه دوماً كانت ما توجه لها اتهامات حقوقية عديدة بتصنيع أجهزتها في مصانع لا تمنح حقوقاً للعمالة لديها، وتستخدم أساليب أشبه بـ"السخرة" في تصنيع تلك الهواتف.

22 يناير 2017 - 24 ربيع الآخر 1438
09:49 AM

"آبل" تجهّز مصنعاً سرياً في الصين

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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كشفت تقارير صحفية عالمية عن أن شركة "آبل" الأمريكية تجهّز حالياً لمفاجأة سارّة لمعظم عشاق هواتف "آيفون"، والذين يواجهون مشكلة مع سعره الباهظ.

 

وأشارت التقارير التي نقلها موقع "بي جي آر" التكنولوجي المتخصص، إلى أن "آبل" عقدت اتفاقاً مع شريك لبناء مصنع سري جديد في الصين، سيساهم بصورة كبيرة في إنتاج هواتف "آيفون" منخفضة التكلفة.

 

وأبرزت الشركة الأمريكية اتفاقاً مع مركز "آر آند دي" في مدينة شنزن الصينية لتجميع هواتف "آيفون" بخامات ومواد تصنيع أقل في الجودة، وستكون منخفضة التكلفة، وستوجه لأسواق الدول النامية وجنوب شرق آسيا والهند والصين والشرق الأوسط.

 

ونقلت مصادر من داخل شركة "آبل" للموقع التكنولوجي تصريحات قالت فيها: إن تأخر إصدار هواتف وأجهزة جديدة حتى تتمكن من تحويل الإنتاج وعمليات التصنيع إلى المصنع السري الجديد.

 

وعن سبب سرية ذلك الإجراء من "آبل"، أشارت المصادر إلى أن الشركة تخشى من تأثر أسهمها في البورصات العالمية؛ خاصة وأنه دوماً كانت ما توجه لها اتهامات حقوقية عديدة بتصنيع أجهزتها في مصانع لا تمنح حقوقاً للعمالة لديها، وتستخدم أساليب أشبه بـ"السخرة" في تصنيع تلك الهواتف.

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