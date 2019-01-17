9 آلاف شاب وفتاة استفادوا من الدورات التأهيلية بجمعية زواج مكة

مدربون طرحوا كيفية التعامل الأسري وتجنب المنغصات الزوجية

قدّم مركز النقاء الأسري التابع للجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج والرعاية الأسرية بمكة المكرمة، ما يزيد على (390) دورة تأهيلية متخصصة في تأهيل المقبلين على الزواج، استفاد منها نحو تسعة آلاف شاب وفتاة، وقدّمها مدربون معتمدون من قِبَل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وقال المشرف العام على الجمعية محمد المدخلي: إن الجمعية قدّمت -خلال الفترة الماضية- دورات تأهيلية تزيد على (390) دورة منذ اعتماد البرنامج التدريبي بالجمعية، تتناول الجوانب الشاملة للحياة الزوجية، استفاد من محتواها قرابة تسعة آلاف شاب وفتاة.

وأضاف: "الدورات مستمرة وتُعقد شهرياً، والالتحاق بها متاح للجميع، وقد لاقت إقبالاً وتفاعلاً من الشباب والفتيات على حد سواء".

وأردف: "محتوى الدورات مُعَد إعداداً جيداً متناولاً لجميع القضايا الزوجية، يطرح من خلاله المدربون كيفية التعامل الأسري في جو يسوده التفاهم، وإكساب المتدرب المهارات والأساليب التي تُعينه على الاستقرار وتجنب المنغصات في بيت الزوجية".