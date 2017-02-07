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"آل الشيخ": "الشورى" تلقى 800 عريضة حول المادة 77 من نظام العمل

‏‏بعد الجدل الكبير الذي أثارته حول تعويض الطرف المتضرر من إنهاء العقد

قال رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، إن المجلس تلقى 800 عريضة بشأن المادة 77 من نظام العمل.

وأضاف، خلال افتتاحه اللقاء الأول مع عدد من المواطنين الذين تقدموا بمقترحات حول توطين الوظائف، أن اللقاء مع المواطنين مقدمي المقترحات سيتواصل ليشمل العديد من الموضوعات التي تلامس المواطن.

‏وبدأ المجلس مناقشة المحور الأول للقاء الذي يتناول الصعوبات أمام بعض الموظفين السعوديين في القطاع الخاص.

وأحدثت المادة 77 تذمراً كبيراً في الفترة الأخيرة، حيث تنص على أنه: "ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً بمقدار أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية إذا كان العقد محدد المدة، ويجب ألا يقل التعويض في هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"آل الشيخ": "الشورى" تلقى 800 عريضة حول المادة 77 من نظام العمل
سبق

قال رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، إن المجلس تلقى 800 عريضة بشأن المادة 77 من نظام العمل.

وأضاف، خلال افتتاحه اللقاء الأول مع عدد من المواطنين الذين تقدموا بمقترحات حول توطين الوظائف، أن اللقاء مع المواطنين مقدمي المقترحات سيتواصل ليشمل العديد من الموضوعات التي تلامس المواطن.

‏وبدأ المجلس مناقشة المحور الأول للقاء الذي يتناول الصعوبات أمام بعض الموظفين السعوديين في القطاع الخاص.

وأحدثت المادة 77 تذمراً كبيراً في الفترة الأخيرة، حيث تنص على أنه: "ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً بمقدار أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية إذا كان العقد محدد المدة، ويجب ألا يقل التعويض في هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين".

07 فبراير 2017 - 10 جمادى الأول 1438
10:33 AM
‏‏بعد الجدل الكبير الذي أثارته حول تعويض الطرف المتضرر من إنهاء العقد

"آل الشيخ": "الشورى" تلقى 800 عريضة حول المادة 77 من نظام العمل

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
4
7,702

قال رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، إن المجلس تلقى 800 عريضة بشأن المادة 77 من نظام العمل.

وأضاف، خلال افتتاحه اللقاء الأول مع عدد من المواطنين الذين تقدموا بمقترحات حول توطين الوظائف، أن اللقاء مع المواطنين مقدمي المقترحات سيتواصل ليشمل العديد من الموضوعات التي تلامس المواطن.

‏وبدأ المجلس مناقشة المحور الأول للقاء الذي يتناول الصعوبات أمام بعض الموظفين السعوديين في القطاع الخاص.

وأحدثت المادة 77 تذمراً كبيراً في الفترة الأخيرة، حيث تنص على أنه: "ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً بمقدار أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية إذا كان العقد محدد المدة، ويجب ألا يقل التعويض في هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين".

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