"آل الشيخ": ميزانية الخير وضعت بعناية.. واحذروا من إشاعات المرجفين

حث على تذكُّر نعمة الله علينا.. والتبرع للمحتاجين

حذر "الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز آل الشيخ" عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، من إشاعات المغرضين والمرجفين التي تهدف لبثّ البلبلة وإثارة الرأي العام، موكدًا أن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2017 حملت بشائر الخير والاستقرار للوطن والمواطنين.

وقال الدكتور "آل الشيخ" في خطبة الجمعة التي ألقاها اليوم في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض: بالأمس صدرت ميزانية الخير التي وضعت بعناية فائقة وفق رؤية اقتصادية حاملة بين طياتها بشائر كل خير لمواطني هذه البلاد.

وأضاف الدكتور "آل الشيخ": بينما العالم يمر بأزمات اقتصادية ومع ذلك تمكنت هذه البلاد الرشيدة من إعداد هذه الميزانية إعدادًا متناسبًا يتناسب مع هذه المرحلة الراهنة.

وحذر عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية من ترويج الإشاعات التي يطلقها المرجفون والمغرضون حول الميزانية، وقال: ليحذر المسلم من كل إشاعة تطلق هنا وهناك هدفها البلبلة وإثارة الرأي العام، داعيًا لتحري الأخبار التي تحمل المصداقية من مصادرها الرسمية فهي واضحة جلية.

وتحدث في خطبته عن موجة البرد التي أصابت بعض الدول، موضحًا أنها: "تدل على قدرة الله، ولو شاء الله لجمّد هذه الأرض"، داعيًا لتذكر نعمة الله علينا؛ "حيث تمر علينا هذه الموجة الباردة ونحن نعيش في أمن وأمان ويتوفر لنا الكساء والطعام والشراب".

وحذر بأن بعض الناس طغى وتجبر وأكثر من الذنوب والمعاصي ونسي نعمة الله عليه، وأوضح أن الموجة الباردة تبين الضعف البشري وأنه مهما تقدم الإنسان في العلم والتقنية فإن قدرة الله أعظم من كل شيء.

ودعا "آل الشيخ" إلى عدم نسيان من يعيشون ظروفًا صعبة تحت زمهرير الشتاء، وقال: لعلنا نتذكر إخوة لنا فقراء يعيشون في العراء وأصبحت بيوتهم ممرات للهواء، مضيفًا: تذكروا إخوة لكم شردتهم الحروب والأزمات في فلسطين وسوريا والعراق وبورما، داعيًا للتبرع لهم عبر الوسائل والقنوات الرسمية والطرق النظامية.

وأكد أن المملكة بلاد خير وبركة لها أيادٍ بيضاء على جميع بلدان المسلمين حكوماتٍ وشعوبًا؛ انطلاقًا من واجبها الديني والأخوي والإنساني تجاههم.