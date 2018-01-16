"آل الشيخ" يبحث مع مفتي لبنان سُبُل التعاون في مجالات العمل الإسلامي المختلفة

استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ، في مكتبه بالوزارة اليوم، فضيلة مفتي جمهورية لبنان الشيخ الدكتور عبداللطيف فايز دريان، وأعضاء الوفد المرافق له الذي يزور المملكة حالياً؛ لبحث سبل دعم التعاون الثنائي بين الوزارة ودار الإفتاء اللبنانية في مجالات العمل الإسلامي المختلفة.

وفي بداية اللقاء، رحّب الوزير الشيخ صالح آل الشيخ بفضيلة مفتي لبنان، والوفد المرافق له قائلاً: يسرني الترحيب بفضيلتكم، وبجميع الإخوة الذين شرّفونا بهذا اللقاء، ممن لهم الأثر الكبير في المشهد العلمي، والديني، والسياسي في لبنان، وفي خارج لبنان؛ مؤكداً أن العلاقة بين وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية وبين دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية علاقةٌ ليست وليدة السنوات الأخيرة؛ بل هي علاقات قديمة لصالح العمل الإسلامي، والعمل الاجتماعي، والعمل الثقافي في لبنان.

ومن جانبه، أثنى فضيلة مفتي لبنان الدكتور عبداللطيف دريان على العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اللبنانية في مختلف المجالات بصفة عامة، وبين وزارة الشؤون الإسلامية ودار الإفتاء بصفة خاصة؛ مشيراً إلى أنه سيتم في المستقبل توقيع اتفاقية تعاون بين الوزارة ودار الإفتاء.

وقال: إننا في دار الفتوى مستعدون للتعاون والتنسيق والعمل المشترك مع الوزارة، ونحن نواكب إنجازات الوزارة ونشاطاتها، ونقدّر ونثمّن -في ذات الوقت- كل الجهود التي تقومون بها في خدمة العمل الإسلامي في جميع شؤونه؛ مجدداً التأكيد على أهمية تعزيز أواصر التعاون بين دار الفتوى ووزارة الشؤون الإسلامية في كل المجالات.