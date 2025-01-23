"آل الشيخ" يجتمع برئيس مجلس النواب في طاجيكستان

بحثا مجمل القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك

بحث رئيس مجلس الشورى، الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، مع رئيس مجلس النواب لدى المجلس العالي بجمورية طاجيكستان، شكورجان ظهوروف، مجمل القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون البرلماني بين مجلس الشورى ومجلس النواب الطاجيكي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الشورى في مكتبه بمقر المجلس اليوم الأحد، مع السيد شكورجان ظهوروف والوفد المرافق له، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى المملكة تلبية لدعوة من رئيس مجلس الشورى.

ورحب رئيس مجلس الشورى في مستهل الاجتماع برئيس مجلس النواب الطاجيكي ومرافقيه مقدراً له إجابة الدعوة وزيارة المملكة .

وأشار إلى مستوى العلاقات التي تجمع المملكة العربية السعودية وجمهورية طاجيكستان في شتى المجالات، متمنياً أن تسهم هذه الزيارة في تنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين بشكل عام والعلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى ومجلس النواب الطاجيكي بشكل خاص بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وأعرب رئيس مجلس النواب الطاجيكي شكورجان ظهوروف عن سعادته بزيارة المملكة العربية السعودية، منوهاً بحسن الاستقبال والحفاوة التي أحاطت به وبالوفد المرافق منذ وصوله إلى المملكة.

وأشار إلى العلاقات المميزة التي تربط جمهورية طاجيكستان والمملكة العربية السعودية على كافة الأصعدة، مشيراً إلى أن المملكة أول دولة عربية تعترف باستقلال طاجيكستان منذ 25 عاما، مثمنا دعم المملكة العربية السعودية لمختلف جوانب التنمية في جمهورية طاجيكستان .

وأشاد بالمكانة التي تتبوؤها المملكة العربية السعودية في العالم الإسلامي وجهودها الرائدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – يحفظه الله- في دعم الأمن والسلم في المنطقة وحل النزاعات بالطرق السلمية.

وأكد أهمية تعزيز العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين الشقيقين في مختلف الصعد، مشيراً إلى حرص جمهورية طاجيكستان على تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

وجرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات الرامية إلى تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتعليمية والصحية ومجالات التعاون بين مجلس الشورى ومجلس النواب الطاجيكي.

وفي نهاية اللقاء تم تبادل الهدايا التذكارية بهذه المناسبة .

من جهة أخرى أقام رئيس مجلس الشورى في مقر المجلس مأدبة غداء تكريماً لرئيس مجلس النواب في جمهورية طاجيكستان والوفد المرافق له.

حضر الاجتماع ومأدبة الغداء نائب رئيس مجلس الشورى، الدكتور محمد بن أمين الجفري، ومساعد رئيس المجلس، الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان، وعضو مجلس الشورى العضو المرافق، صالح الحميدي، وعدد من أعضاء مجلس الشورى، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية طاجيكستان، عبد العزيز البادي، وسفير جمهورية طاجيكستان لدى المملكة، ضراب الدين قاسمي.