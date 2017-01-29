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"آل الشيخ" يزور ميقات وادي محرم ويوجه بتنفيذ الاحتياجات العاجلة

التقى خلال زيارته بعض المعتمرين واستمع لاحتياجاتهم وطلباتهم

قام  وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ اليوم بجولة تفقدية لميقات وادي محرم في محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة، يرافقه عدد من المسؤولين بالوزارة.

واطلع  خلال الجولة على الميقات، والمرافق التابعة له، والمشروعات المنفذة مؤخراً، كما استمع لشرح موجز، من قبل مهندسي الفرع، عن مراحل تطوير الميقات وأبرز ما تم بهذا الصدد، كما التقى بعض المعتمرين واستمع لاحتياجاتهم وطلباتهم، ووجّه الجهات المعنية بالعمل على تنفيذها بما يحقق لضيوف الرحمن مزيداً من الطمأنينة والخشوع أثناء تأديتهم المناسك.

من جهة أخرى، عقد الوزير الشيخ صالح آل الشيخ اجتماعاً مع مهندسي الوزارة والفرع؛ نوقش خلاله وضع المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها، مشدداً على أهمية البدء بتنفيذ الاحتياجات العاجلة؛ للاستفادة منها -بإذن الله- في موسمي العمرة والحج للعام الجاري، كما وجّه بإعداد دراسة شاملة لتطوير الميقات بجميع مكوناته، بما يحقق رسالة الوزارة في تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن.

يشار إلى أن الجولة تأتي في إطار الحرص الكبير والمتواصل منه على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة لخدمة الحجاج والمعتمرين؛ ليتمكنوا من تأدية المناسك بكل يسر وسهولة، في ظل التوجيهات الكريمة بزيادة أعداد الحجاج والمعتمرين لهذا العام.

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"آل الشيخ" يزور ميقات وادي محرم ويوجه بتنفيذ الاحتياجات العاجلة
سبق

قام  وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ اليوم بجولة تفقدية لميقات وادي محرم في محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة، يرافقه عدد من المسؤولين بالوزارة.

واطلع  خلال الجولة على الميقات، والمرافق التابعة له، والمشروعات المنفذة مؤخراً، كما استمع لشرح موجز، من قبل مهندسي الفرع، عن مراحل تطوير الميقات وأبرز ما تم بهذا الصدد، كما التقى بعض المعتمرين واستمع لاحتياجاتهم وطلباتهم، ووجّه الجهات المعنية بالعمل على تنفيذها بما يحقق لضيوف الرحمن مزيداً من الطمأنينة والخشوع أثناء تأديتهم المناسك.

من جهة أخرى، عقد الوزير الشيخ صالح آل الشيخ اجتماعاً مع مهندسي الوزارة والفرع؛ نوقش خلاله وضع المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها، مشدداً على أهمية البدء بتنفيذ الاحتياجات العاجلة؛ للاستفادة منها -بإذن الله- في موسمي العمرة والحج للعام الجاري، كما وجّه بإعداد دراسة شاملة لتطوير الميقات بجميع مكوناته، بما يحقق رسالة الوزارة في تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن.

يشار إلى أن الجولة تأتي في إطار الحرص الكبير والمتواصل منه على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة لخدمة الحجاج والمعتمرين؛ ليتمكنوا من تأدية المناسك بكل يسر وسهولة، في ظل التوجيهات الكريمة بزيادة أعداد الحجاج والمعتمرين لهذا العام.

29 يناير 2017 - 1 جمادى الأول 1438
11:39 AM
التقى خلال زيارته بعض المعتمرين واستمع لاحتياجاتهم وطلباتهم

"آل الشيخ" يزور ميقات وادي محرم ويوجه بتنفيذ الاحتياجات العاجلة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قام  وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ اليوم بجولة تفقدية لميقات وادي محرم في محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة، يرافقه عدد من المسؤولين بالوزارة.

واطلع  خلال الجولة على الميقات، والمرافق التابعة له، والمشروعات المنفذة مؤخراً، كما استمع لشرح موجز، من قبل مهندسي الفرع، عن مراحل تطوير الميقات وأبرز ما تم بهذا الصدد، كما التقى بعض المعتمرين واستمع لاحتياجاتهم وطلباتهم، ووجّه الجهات المعنية بالعمل على تنفيذها بما يحقق لضيوف الرحمن مزيداً من الطمأنينة والخشوع أثناء تأديتهم المناسك.

من جهة أخرى، عقد الوزير الشيخ صالح آل الشيخ اجتماعاً مع مهندسي الوزارة والفرع؛ نوقش خلاله وضع المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها، مشدداً على أهمية البدء بتنفيذ الاحتياجات العاجلة؛ للاستفادة منها -بإذن الله- في موسمي العمرة والحج للعام الجاري، كما وجّه بإعداد دراسة شاملة لتطوير الميقات بجميع مكوناته، بما يحقق رسالة الوزارة في تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن.

يشار إلى أن الجولة تأتي في إطار الحرص الكبير والمتواصل منه على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة لخدمة الحجاج والمعتمرين؛ ليتمكنوا من تأدية المناسك بكل يسر وسهولة، في ظل التوجيهات الكريمة بزيادة أعداد الحجاج والمعتمرين لهذا العام.

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