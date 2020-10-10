آل الشيخ يعتمد مجلسَيْن لإدارتَيْ الاتحاد والرائد

اعتمد تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، أعضاء مجلس إدارة نادي الاتحاد المكلف حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي برئاسة حمد الصنيع، ويتكون مجلس الإدارة من:

الدكتور عماد الجحدلي، الدكتور أحمد السقاف، سعيد باوزير، خالد التميرك، مجاهد خان، نواف شامي، خزام زارع، رمزي بلعوص.



كما اعتمد تركي آل الشيخ أعضاء مجلس إدارة نادي الرائد المكلف حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي برئاسة فهد المطوع، ويتكون مجلس الإدارة من:

عبدالعزيز الفرج، عبدالعزيز الرشود، صالح المرشود، عبدالله البريدي، صالح العليقي، ثامر الناصر، فارس الحربي، طارق الفرج.



وكان آل الشيخ قد أنهى قبل نحو أسبوع تكليف أنمار الحائلي من رئاسة الاتحاد وعبدالعزيز التويجري من رئاسة الرائد وهو المنصب الذي تسلمه الثنائي في شهر رمضان المنصرم.

