"آل بو سباع" يحتفل بتخرجه في كلية سلطان للعلوم الصحية
احتفل الملازم أول الدكتور مسفر بن فرج آل بوسباع، أحد منسوبي القوات الجوية الملكية السعودية، بتخرجه من كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران،"دورة التأهيل العسكري للجامعيين المميزين الثالثة".
ودعا "آل بوسباع" الله أن تكون خير بداية وعون لخدمة الدين والوطن.
"سبق" تبارك للملازم أول الدكتور " مسفر آل بوسباع" وتتمنى له التوفيق.
"آل بو سباع" يحتفل بتخرجه في كلية سلطان للعلوم الصحية
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2017-01-14
احتفل الملازم أول الدكتور مسفر بن فرج آل بوسباع، أحد منسوبي القوات الجوية الملكية السعودية، بتخرجه من كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران،"دورة التأهيل العسكري للجامعيين المميزين الثالثة".
ودعا "آل بوسباع" الله أن تكون خير بداية وعون لخدمة الدين والوطن.
"سبق" تبارك للملازم أول الدكتور " مسفر آل بوسباع" وتتمنى له التوفيق.
14 يناير 2017 - 16 ربيع الآخر 1438
06:22 PM
"آل بو سباع" يحتفل بتخرجه في كلية سلطان للعلوم الصحية
احتفل الملازم أول الدكتور مسفر بن فرج آل بوسباع، أحد منسوبي القوات الجوية الملكية السعودية، بتخرجه من كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران،"دورة التأهيل العسكري للجامعيين المميزين الثالثة".
ودعا "آل بوسباع" الله أن تكون خير بداية وعون لخدمة الدين والوطن.
"سبق" تبارك للملازم أول الدكتور " مسفر آل بوسباع" وتتمنى له التوفيق.