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"آل جبار": استئناف التدريب بالمعهد الصناعي بسجون نجران ..الفصل المقبل

​بعد تذليل العقبات أمام استفادة نزلاء الإصلاحية من البرامج التدريبية

كشف رئيس مكتب التدريب التقني والمهني بمنطقة نجران سعيد بن أحمد آل جبار عن استئناف التدريب بالمعهد بداية من الفصل التدريبي القادم، مشيرًا إلى معالجة العوائق التي تحول دون تمكن نزلاء الإصلاحية من الاستفادة من البرامج التدريبية المقدمة لهم حتى يكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع وقادرين على العمل بعد انقضاء محكوميتهم .
جاء ذلك خلال زيارة "آل جبار" لإدارة السجن العام بالمنطقة للتنسيق لانطلاقة التدريب بالمعهد المهني الصناعي بسجون نجران بعد التوقف المؤقت نتيجة للأحداث التي تمر بها المنطقة، حيث رافقه في الزيارة مدير المعهد الصناعي الثانوي بمنطقة نجران المهندس ضاوي بن سعيد الغامدي وبعض من رؤساء الوحدات الإدارية بالمكتب.
وكان في استقبال رئيس المكتب مدير سجون منطقة نجران العميد خالد بن فهد الشمري مدير إدارة سجن نجران العام العقيد محمد يحيى الصميلي ومدير قسم الإصلاح والتأهيل الرائد مبروك بن خميس الهمامي.
فيما رحب الشمري برئيس المكتب ومرافقيه متمنيًا أن تخرج هذه الزيارة بالتوصيات المناسبة لخدمة نزلاء الإصلاحية الملتحقين ببرامج التدريب المهني، موضحًا أن التدريب التقني والمهني يعد شريكًا رئيسيًا في التأهيل والإصلاح للنزلاء .
واختتم  "آل جبار" بتفقد مبنى المعهد المهني الصناعي بالسجون واستمع لشرح موجز عن الأقسام والتخصصات بالمعهد من قِبل وكيل المعهد للتدريب بالسجون محمد بن حسين آل منصور.
 

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"آل جبار": استئناف التدريب بالمعهد الصناعي بسجون نجران ..الفصل المقبل
سبق

كشف رئيس مكتب التدريب التقني والمهني بمنطقة نجران سعيد بن أحمد آل جبار عن استئناف التدريب بالمعهد بداية من الفصل التدريبي القادم، مشيرًا إلى معالجة العوائق التي تحول دون تمكن نزلاء الإصلاحية من الاستفادة من البرامج التدريبية المقدمة لهم حتى يكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع وقادرين على العمل بعد انقضاء محكوميتهم .
جاء ذلك خلال زيارة "آل جبار" لإدارة السجن العام بالمنطقة للتنسيق لانطلاقة التدريب بالمعهد المهني الصناعي بسجون نجران بعد التوقف المؤقت نتيجة للأحداث التي تمر بها المنطقة، حيث رافقه في الزيارة مدير المعهد الصناعي الثانوي بمنطقة نجران المهندس ضاوي بن سعيد الغامدي وبعض من رؤساء الوحدات الإدارية بالمكتب.
وكان في استقبال رئيس المكتب مدير سجون منطقة نجران العميد خالد بن فهد الشمري مدير إدارة سجن نجران العام العقيد محمد يحيى الصميلي ومدير قسم الإصلاح والتأهيل الرائد مبروك بن خميس الهمامي.
فيما رحب الشمري برئيس المكتب ومرافقيه متمنيًا أن تخرج هذه الزيارة بالتوصيات المناسبة لخدمة نزلاء الإصلاحية الملتحقين ببرامج التدريب المهني، موضحًا أن التدريب التقني والمهني يعد شريكًا رئيسيًا في التأهيل والإصلاح للنزلاء .
واختتم  "آل جبار" بتفقد مبنى المعهد المهني الصناعي بالسجون واستمع لشرح موجز عن الأقسام والتخصصات بالمعهد من قِبل وكيل المعهد للتدريب بالسجون محمد بن حسين آل منصور.
 

20 ديسمبر 2016 - 21 ربيع الأول 1438
11:09 PM
​بعد تذليل العقبات أمام استفادة نزلاء الإصلاحية من البرامج التدريبية

"آل جبار": استئناف التدريب بالمعهد الصناعي بسجون نجران ..الفصل المقبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
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كشف رئيس مكتب التدريب التقني والمهني بمنطقة نجران سعيد بن أحمد آل جبار عن استئناف التدريب بالمعهد بداية من الفصل التدريبي القادم، مشيرًا إلى معالجة العوائق التي تحول دون تمكن نزلاء الإصلاحية من الاستفادة من البرامج التدريبية المقدمة لهم حتى يكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع وقادرين على العمل بعد انقضاء محكوميتهم .
جاء ذلك خلال زيارة "آل جبار" لإدارة السجن العام بالمنطقة للتنسيق لانطلاقة التدريب بالمعهد المهني الصناعي بسجون نجران بعد التوقف المؤقت نتيجة للأحداث التي تمر بها المنطقة، حيث رافقه في الزيارة مدير المعهد الصناعي الثانوي بمنطقة نجران المهندس ضاوي بن سعيد الغامدي وبعض من رؤساء الوحدات الإدارية بالمكتب.
وكان في استقبال رئيس المكتب مدير سجون منطقة نجران العميد خالد بن فهد الشمري مدير إدارة سجن نجران العام العقيد محمد يحيى الصميلي ومدير قسم الإصلاح والتأهيل الرائد مبروك بن خميس الهمامي.
فيما رحب الشمري برئيس المكتب ومرافقيه متمنيًا أن تخرج هذه الزيارة بالتوصيات المناسبة لخدمة نزلاء الإصلاحية الملتحقين ببرامج التدريب المهني، موضحًا أن التدريب التقني والمهني يعد شريكًا رئيسيًا في التأهيل والإصلاح للنزلاء .
واختتم  "آل جبار" بتفقد مبنى المعهد المهني الصناعي بالسجون واستمع لشرح موجز عن الأقسام والتخصصات بالمعهد من قِبل وكيل المعهد للتدريب بالسجون محمد بن حسين آل منصور.
 

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