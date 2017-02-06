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"آل حسين": الهيئة العامة للعقار جاءت لتنظيم السوق وتحقيق الاستقرار

قال: تشجع الاستثمار بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية وفق 2030

أكد المستشار العقاري عبدالعزيز بن سليمان آل حسين، أن إنشاء الهيئة العامة للعقار هو المنتظر، والذي سيكون له دور في رفع أداء القطاع العقاري ومواكباً للرؤية الطموحة 2030؛ خاصة وأن الوضع العقاري يعجّ بالفوضى وتضخم في الأسعار، وانتشار بعض الصفقات الوهمية.

 

وأضاف: هذا القرار الحكيم بإنشاء الهيئة العامة للعقار جاء لينظم السوق ليتحقق الاستقرار في هذا القطاع الكبير.

 

وتابع: إنشاء الهيئة العامة للعقار الذي كنا ننتظره، سوف يكون له دور في رفع أداء القطاع العقاري بإذن الله؛ وذلك بتنظيم السوق، والإشراف عليه، وتطويره لرفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه؛ بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومواكبة الرؤيا الطموحة 2030.

 

وقال: المعلوم أن واقع السوق العقاري يحتاج إلى إعادة التنظيم؛ لما يعانيه من فوضى تَسَبّبت في تضخّم الأسعار وانتشار بعض التشوهات والصفقات الوهمية، وإشغال المحاكم بقضايا يجتهد فيها القضاة؛ لعدم وجود لوائح واضحة يُستند إليها في فض النزاعات العقارية؛ مما قد يتسبب في ضياع حقوق بعض الأطراف المتعاملين في السوق، وجعل القطاع العقاري غير منظم وغير آمن للاستثمار فيه؛ لذا فإن القرار الحكيم بإنشاء الهيئة العامة للعقار جاء لينظم السوق ليتحقق الاستقرار في هذا القطاع الكبير والذي يسمى "قافلة الاقتصاد"؛ لما له من دور في تحريك عجلة التجارة العامة والمصرفية؛ وذلك بإيجاد مرجعية ترعى شؤون القطاع، وتعمل على تسهيل أداء شركات التطوير العقاري والوساطة وتنظيمها؛ لما يتوافق مع تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين لتسهيل إسكان المواطن لتحقيق الرفاهية والاستقرار للأسرة السعودية، ولكل مَن يسكن هذه الأرض المباركة.

 

وأضاف: إنني متأكد -بإذن الله- من أنه سوف يكون للهيئة دور مهم في تنظيم الاستثمارالعقاري؛ ليكون مساهماً في استقرار الاقتصاد وداعماً لجذب المستثمر الأجنبي كشريك عن طريق إنشاء مشروعات عقارية ذات جودة عالية، مع التأكيد على مراعات توطين الاستثمارات لخدمة الوطن والمواطن، ورفع كفاءة الاقتصادي السعودي المتين والمستقر بفضل الله ثم بحكمة القائمين عليه.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"آل حسين": الهيئة العامة للعقار جاءت لتنظيم السوق وتحقيق الاستقرار
سبق

أكد المستشار العقاري عبدالعزيز بن سليمان آل حسين، أن إنشاء الهيئة العامة للعقار هو المنتظر، والذي سيكون له دور في رفع أداء القطاع العقاري ومواكباً للرؤية الطموحة 2030؛ خاصة وأن الوضع العقاري يعجّ بالفوضى وتضخم في الأسعار، وانتشار بعض الصفقات الوهمية.

 

وأضاف: هذا القرار الحكيم بإنشاء الهيئة العامة للعقار جاء لينظم السوق ليتحقق الاستقرار في هذا القطاع الكبير.

 

وتابع: إنشاء الهيئة العامة للعقار الذي كنا ننتظره، سوف يكون له دور في رفع أداء القطاع العقاري بإذن الله؛ وذلك بتنظيم السوق، والإشراف عليه، وتطويره لرفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه؛ بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومواكبة الرؤيا الطموحة 2030.

 

وقال: المعلوم أن واقع السوق العقاري يحتاج إلى إعادة التنظيم؛ لما يعانيه من فوضى تَسَبّبت في تضخّم الأسعار وانتشار بعض التشوهات والصفقات الوهمية، وإشغال المحاكم بقضايا يجتهد فيها القضاة؛ لعدم وجود لوائح واضحة يُستند إليها في فض النزاعات العقارية؛ مما قد يتسبب في ضياع حقوق بعض الأطراف المتعاملين في السوق، وجعل القطاع العقاري غير منظم وغير آمن للاستثمار فيه؛ لذا فإن القرار الحكيم بإنشاء الهيئة العامة للعقار جاء لينظم السوق ليتحقق الاستقرار في هذا القطاع الكبير والذي يسمى "قافلة الاقتصاد"؛ لما له من دور في تحريك عجلة التجارة العامة والمصرفية؛ وذلك بإيجاد مرجعية ترعى شؤون القطاع، وتعمل على تسهيل أداء شركات التطوير العقاري والوساطة وتنظيمها؛ لما يتوافق مع تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين لتسهيل إسكان المواطن لتحقيق الرفاهية والاستقرار للأسرة السعودية، ولكل مَن يسكن هذه الأرض المباركة.

 

وأضاف: إنني متأكد -بإذن الله- من أنه سوف يكون للهيئة دور مهم في تنظيم الاستثمارالعقاري؛ ليكون مساهماً في استقرار الاقتصاد وداعماً لجذب المستثمر الأجنبي كشريك عن طريق إنشاء مشروعات عقارية ذات جودة عالية، مع التأكيد على مراعات توطين الاستثمارات لخدمة الوطن والمواطن، ورفع كفاءة الاقتصادي السعودي المتين والمستقر بفضل الله ثم بحكمة القائمين عليه.

06 فبراير 2017 - 9 جمادى الأول 1438
11:04 AM
قال: تشجع الاستثمار بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية وفق 2030

"آل حسين": الهيئة العامة للعقار جاءت لتنظيم السوق وتحقيق الاستقرار

A A A
أحمد البراهيم - الرياض
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3,342

أكد المستشار العقاري عبدالعزيز بن سليمان آل حسين، أن إنشاء الهيئة العامة للعقار هو المنتظر، والذي سيكون له دور في رفع أداء القطاع العقاري ومواكباً للرؤية الطموحة 2030؛ خاصة وأن الوضع العقاري يعجّ بالفوضى وتضخم في الأسعار، وانتشار بعض الصفقات الوهمية.

 

وأضاف: هذا القرار الحكيم بإنشاء الهيئة العامة للعقار جاء لينظم السوق ليتحقق الاستقرار في هذا القطاع الكبير.

 

وتابع: إنشاء الهيئة العامة للعقار الذي كنا ننتظره، سوف يكون له دور في رفع أداء القطاع العقاري بإذن الله؛ وذلك بتنظيم السوق، والإشراف عليه، وتطويره لرفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه؛ بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومواكبة الرؤيا الطموحة 2030.

 

وقال: المعلوم أن واقع السوق العقاري يحتاج إلى إعادة التنظيم؛ لما يعانيه من فوضى تَسَبّبت في تضخّم الأسعار وانتشار بعض التشوهات والصفقات الوهمية، وإشغال المحاكم بقضايا يجتهد فيها القضاة؛ لعدم وجود لوائح واضحة يُستند إليها في فض النزاعات العقارية؛ مما قد يتسبب في ضياع حقوق بعض الأطراف المتعاملين في السوق، وجعل القطاع العقاري غير منظم وغير آمن للاستثمار فيه؛ لذا فإن القرار الحكيم بإنشاء الهيئة العامة للعقار جاء لينظم السوق ليتحقق الاستقرار في هذا القطاع الكبير والذي يسمى "قافلة الاقتصاد"؛ لما له من دور في تحريك عجلة التجارة العامة والمصرفية؛ وذلك بإيجاد مرجعية ترعى شؤون القطاع، وتعمل على تسهيل أداء شركات التطوير العقاري والوساطة وتنظيمها؛ لما يتوافق مع تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين لتسهيل إسكان المواطن لتحقيق الرفاهية والاستقرار للأسرة السعودية، ولكل مَن يسكن هذه الأرض المباركة.

 

وأضاف: إنني متأكد -بإذن الله- من أنه سوف يكون للهيئة دور مهم في تنظيم الاستثمارالعقاري؛ ليكون مساهماً في استقرار الاقتصاد وداعماً لجذب المستثمر الأجنبي كشريك عن طريق إنشاء مشروعات عقارية ذات جودة عالية، مع التأكيد على مراعات توطين الاستثمارات لخدمة الوطن والمواطن، ورفع كفاءة الاقتصادي السعودي المتين والمستقر بفضل الله ثم بحكمة القائمين عليه.

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