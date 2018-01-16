صدر قرار وزير الشؤون الإسلامية بترقية رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة النماص الشيخ جابر بن عبدالله حلبد الشهري إلى المرتبة الثالثة عشرة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة المدينة المنورة.
"آل حلبد" للمرتبة الـ13 برئاسة الهيئة بالمدينة المنورة
صدر قرار وزير الشؤون الإسلامية بترقية رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة النماص الشيخ جابر بن عبدالله حلبد الشهري إلى المرتبة الثالثة عشرة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة المدينة المنورة.
صدر قرار وزير الشؤون الإسلامية بترقية رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة النماص الشيخ جابر بن عبدالله حلبد الشهري إلى المرتبة الثالثة عشرة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة المدينة المنورة.
"آل حلبد" للمرتبة الـ13 برئاسة الهيئة بالمدينة المنورة
صدر قرار وزير الشؤون الإسلامية بترقية رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة النماص الشيخ جابر بن عبدالله حلبد الشهري إلى المرتبة الثالثة عشرة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة المدينة المنورة.