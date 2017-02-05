"آل صالح" يلتقي وزير خارجية نيوزيلندا ويبحثان تطوير العلاقات المشتركة

خلال ذكرى مرور 177 عاماً على توقيع معاهدة "وايتانغي" للاستقلال

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا ونيوزيلندا نبيل بن محمد آل صالح، بوزير خارجية نيوزيلندا موراي ماكولي، على هامش حفل الاستقبال الرسمي الذي أقيم اليوم بمدينة واينغاري بنيوزيلندا بمناسبة ذكرى مرور 177 عاماً على توقيع معاهدة "وايتانغي" للاستقلال التي تعدّ وثيقة تأسيس دولة نيوزيلندا.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية التي تربط المملكة ونيوزيلندا، وسبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي، ومواصلة توطيد العلاقات بين البلدين الصديقين في كل المجالات.