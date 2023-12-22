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"آل مريح" يتفقد المواقع الأثرية والتاريخية والمنشآت السياحية بنجران

للتأكد من تطبيقها لأنظمة وتعليمات الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني

تفقد مدير عام  الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران صالح بن محمد آل مريح،  عددا من المواقع الأثرية والتاريخية للاطلاع على  تهيئتها وجاهزيتها لاستقبال الزوار بالإضافة إلى زيارة عدد من  المنشاءات السياحية للتأكد من تطبيقها لأنظمة وتعليمات الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الرامية إلى تقديم خدمات مميزة للنزلاء من أهالي وزوار منطقة نجران.

وأوضح آل مريح أن تلك الزيارة شملت موقع الأخدود الأثري وقصر الإمارة التاريخي بحي أبا السعود وموقع آبار حمى شمال المنطقة بالإضافة إلى زيارة عدد من المنشاءات السياحية بالمنطقة .

وأبان آل مريح أن هذه الجولة الميدانية تأتي بناء على توجيهات  أمير منطقة نجران رئيس مجلس التنمية السياحية الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد الذي يحرص دائما على تطوير ودعم التنمية السياحية في المنطقة ومحافظاتها بما يعود بالفائدة على الفرد والمجتمع.

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"آل مريح" يتفقد المواقع الأثرية والتاريخية والمنشآت السياحية بنجران
سبق

تفقد مدير عام  الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران صالح بن محمد آل مريح،  عددا من المواقع الأثرية والتاريخية للاطلاع على  تهيئتها وجاهزيتها لاستقبال الزوار بالإضافة إلى زيارة عدد من  المنشاءات السياحية للتأكد من تطبيقها لأنظمة وتعليمات الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الرامية إلى تقديم خدمات مميزة للنزلاء من أهالي وزوار منطقة نجران.

وأوضح آل مريح أن تلك الزيارة شملت موقع الأخدود الأثري وقصر الإمارة التاريخي بحي أبا السعود وموقع آبار حمى شمال المنطقة بالإضافة إلى زيارة عدد من المنشاءات السياحية بالمنطقة .

وأبان آل مريح أن هذه الجولة الميدانية تأتي بناء على توجيهات  أمير منطقة نجران رئيس مجلس التنمية السياحية الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد الذي يحرص دائما على تطوير ودعم التنمية السياحية في المنطقة ومحافظاتها بما يعود بالفائدة على الفرد والمجتمع.

20 ديسمبر 2016 - 21 ربيع الأول 1438
09:06 PM
للتأكد من تطبيقها لأنظمة وتعليمات الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني

"آل مريح" يتفقد المواقع الأثرية والتاريخية والمنشآت السياحية بنجران

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علي حفول - نجران
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تفقد مدير عام  الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران صالح بن محمد آل مريح،  عددا من المواقع الأثرية والتاريخية للاطلاع على  تهيئتها وجاهزيتها لاستقبال الزوار بالإضافة إلى زيارة عدد من  المنشاءات السياحية للتأكد من تطبيقها لأنظمة وتعليمات الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الرامية إلى تقديم خدمات مميزة للنزلاء من أهالي وزوار منطقة نجران.

وأوضح آل مريح أن تلك الزيارة شملت موقع الأخدود الأثري وقصر الإمارة التاريخي بحي أبا السعود وموقع آبار حمى شمال المنطقة بالإضافة إلى زيارة عدد من المنشاءات السياحية بالمنطقة .

وأبان آل مريح أن هذه الجولة الميدانية تأتي بناء على توجيهات  أمير منطقة نجران رئيس مجلس التنمية السياحية الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد الذي يحرص دائما على تطوير ودعم التنمية السياحية في المنطقة ومحافظاتها بما يعود بالفائدة على الفرد والمجتمع.

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