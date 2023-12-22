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"آل هادي": "أمانة وتجارة الباحة" أفادونا أن عملهم وضع التسعيرة بالمطاعم ومراقبتها فقط!

​قال: الأمير وجّه بتشكيل لجنة وسنرفع له تعزيزاً لما يقوم به

قال رئيس المجلس البلدي بأمانة منطقة الباحة، أحمد آل هادي، إنهم رفعوا عبر المجلس قراراً لتحديد الأسعار في المطاعم والمطابخ لأمانة الباحة، فأفادوهم بأن عملهم وضع التسعيرة ومراقبتها فقط.

وقال "آل هادي" في تصريح لـ"سبق": "لما للموضوع من أهمية؛ جعلناه بنداً لجلسة من جلسات المجلس، ورفعنا قراراً للأمانة لتشكيل لجنة لوضع التسعيرة المناسبة، وللأسف أفادونا بأنه ليس من عملهم تحديد التسعيرة، بل التأكد من وضع التسعيرة ومراقبتها فقط". 

وأضاف: "تواصلت شخصياً مع مدير التجارة، ووجدت الجواب نفسه".

وأردف: "سنرفع للأمير للنظر في هذا الموضوع الذي يهم جميع المواطنين، وسمعت أنه أمر بتشكيل اللجنة، ولكن نود أن نرفع له تعزيزاً له لما يقوم به، حفظه الله".

وتابع رئيس المجلس البلدي بأمانة الباحة: "وللأهمية نحتاج تضافر الجهود مع المجلس البلدي بأن يقوم الإعلام بدوره لأهميته".
 

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"آل هادي": "أمانة وتجارة الباحة" أفادونا أن عملهم وضع التسعيرة بالمطاعم ومراقبتها فقط!
سبق

قال رئيس المجلس البلدي بأمانة منطقة الباحة، أحمد آل هادي، إنهم رفعوا عبر المجلس قراراً لتحديد الأسعار في المطاعم والمطابخ لأمانة الباحة، فأفادوهم بأن عملهم وضع التسعيرة ومراقبتها فقط.

وقال "آل هادي" في تصريح لـ"سبق": "لما للموضوع من أهمية؛ جعلناه بنداً لجلسة من جلسات المجلس، ورفعنا قراراً للأمانة لتشكيل لجنة لوضع التسعيرة المناسبة، وللأسف أفادونا بأنه ليس من عملهم تحديد التسعيرة، بل التأكد من وضع التسعيرة ومراقبتها فقط". 

وأضاف: "تواصلت شخصياً مع مدير التجارة، ووجدت الجواب نفسه".

وأردف: "سنرفع للأمير للنظر في هذا الموضوع الذي يهم جميع المواطنين، وسمعت أنه أمر بتشكيل اللجنة، ولكن نود أن نرفع له تعزيزاً له لما يقوم به، حفظه الله".

وتابع رئيس المجلس البلدي بأمانة الباحة: "وللأهمية نحتاج تضافر الجهود مع المجلس البلدي بأن يقوم الإعلام بدوره لأهميته".
 

20 ديسمبر 2016 - 21 ربيع الأول 1438
09:32 PM
​قال: الأمير وجّه بتشكيل لجنة وسنرفع له تعزيزاً لما يقوم به

"آل هادي": "أمانة وتجارة الباحة" أفادونا أن عملهم وضع التسعيرة بالمطاعم ومراقبتها فقط!

A A A
محمد الزهراني - الباحة
8
8,582

قال رئيس المجلس البلدي بأمانة منطقة الباحة، أحمد آل هادي، إنهم رفعوا عبر المجلس قراراً لتحديد الأسعار في المطاعم والمطابخ لأمانة الباحة، فأفادوهم بأن عملهم وضع التسعيرة ومراقبتها فقط.

وقال "آل هادي" في تصريح لـ"سبق": "لما للموضوع من أهمية؛ جعلناه بنداً لجلسة من جلسات المجلس، ورفعنا قراراً للأمانة لتشكيل لجنة لوضع التسعيرة المناسبة، وللأسف أفادونا بأنه ليس من عملهم تحديد التسعيرة، بل التأكد من وضع التسعيرة ومراقبتها فقط". 

وأضاف: "تواصلت شخصياً مع مدير التجارة، ووجدت الجواب نفسه".

وأردف: "سنرفع للأمير للنظر في هذا الموضوع الذي يهم جميع المواطنين، وسمعت أنه أمر بتشكيل اللجنة، ولكن نود أن نرفع له تعزيزاً له لما يقوم به، حفظه الله".

وتابع رئيس المجلس البلدي بأمانة الباحة: "وللأهمية نحتاج تضافر الجهود مع المجلس البلدي بأن يقوم الإعلام بدوره لأهميته".
 

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