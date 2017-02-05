النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
قريباً إطلاق 16 جهة و85 فرصة استثمارية.. التحديات: جهوزية القطاع الخاص وتطويق الفساد

خصخصة الجهات الحكومية وفق الرؤية الوطنية.. فرص النجاح والتحديات؟

آيفون الجديد: صُنع في الهند والترتيب "تايواني"

تعتزم شركة "آبل" الأمريكية، الشروع في تصنيع هواتف "آيفون"، في الهند؛ بدءاً من نهاية إبريل المقبل، في مسعى إلى استثمار النمو الهائل لسوق الهواتف الذكية في البلاد.

 

وبحسب ما نقل موقع "جادجتس" عن وزير المعلومات والتكنلوجيا في ولاية كارنتاكا "بريانك خارجي"؛ فإن "آبل" أوعزت لشركة "ويسترون كورب" التايوانية، بترتيب مشروعها لتصنيع آيفون بالهند.

 

وقال الوزير، في مقابلة صحفية: إن مسؤولين تنفيذيين من شركة "آبل" عقدوا مباحثات معه، خلال يناير الماضي، وأكدوا الجدول الزمني المتفق عليه لبدء المشروع في العاصمة التقنية لبينغالورو.

 

ويأتي اتجاه "آبل" صوب الهند، بعد دراسة عميقة لإمكانيات السوق التقنية في البلاد، ورغبتها في تعزيز منافسة "سامسونغ" آسويا؛ لا سيما أن أسواقاً تقليدية مثل الصين شهدت تباطؤاً في الآونة الأخيرة.

 

وطالَبت شركة "آبل"، السلطات الهندية، بعدة شروط مقابل إقامة مصنعها؛ من بينها الإعفاء على مدى 15 عاماً، من رسوم استيراد مكونات الهاتف وتجهيزاته.

 

ووزعت شركة "آبل" التي تَصَدّرت مبيعات الهواتف الذكية، خلال الربع الأخير من العام الماضي، 2.5 مليون هاتف آيفون في الهند، خلال 2016.

الرئيسية/ محطات

اعلان
آيفون الجديد: صُنع في الهند والترتيب "تايواني"
سبق

تعتزم شركة "آبل" الأمريكية، الشروع في تصنيع هواتف "آيفون"، في الهند؛ بدءاً من نهاية إبريل المقبل، في مسعى إلى استثمار النمو الهائل لسوق الهواتف الذكية في البلاد.

 

وبحسب ما نقل موقع "جادجتس" عن وزير المعلومات والتكنلوجيا في ولاية كارنتاكا "بريانك خارجي"؛ فإن "آبل" أوعزت لشركة "ويسترون كورب" التايوانية، بترتيب مشروعها لتصنيع آيفون بالهند.

 

وقال الوزير، في مقابلة صحفية: إن مسؤولين تنفيذيين من شركة "آبل" عقدوا مباحثات معه، خلال يناير الماضي، وأكدوا الجدول الزمني المتفق عليه لبدء المشروع في العاصمة التقنية لبينغالورو.

 

ويأتي اتجاه "آبل" صوب الهند، بعد دراسة عميقة لإمكانيات السوق التقنية في البلاد، ورغبتها في تعزيز منافسة "سامسونغ" آسويا؛ لا سيما أن أسواقاً تقليدية مثل الصين شهدت تباطؤاً في الآونة الأخيرة.

 

وطالَبت شركة "آبل"، السلطات الهندية، بعدة شروط مقابل إقامة مصنعها؛ من بينها الإعفاء على مدى 15 عاماً، من رسوم استيراد مكونات الهاتف وتجهيزاته.

 

ووزعت شركة "آبل" التي تَصَدّرت مبيعات الهواتف الذكية، خلال الربع الأخير من العام الماضي، 2.5 مليون هاتف آيفون في الهند، خلال 2016.

05 فبراير 2017 - 8 جمادى الأول 1438
01:03 PM

آيفون الجديد: صُنع في الهند والترتيب "تايواني"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
4,879

تعتزم شركة "آبل" الأمريكية، الشروع في تصنيع هواتف "آيفون"، في الهند؛ بدءاً من نهاية إبريل المقبل، في مسعى إلى استثمار النمو الهائل لسوق الهواتف الذكية في البلاد.

 

وبحسب ما نقل موقع "جادجتس" عن وزير المعلومات والتكنلوجيا في ولاية كارنتاكا "بريانك خارجي"؛ فإن "آبل" أوعزت لشركة "ويسترون كورب" التايوانية، بترتيب مشروعها لتصنيع آيفون بالهند.

 

وقال الوزير، في مقابلة صحفية: إن مسؤولين تنفيذيين من شركة "آبل" عقدوا مباحثات معه، خلال يناير الماضي، وأكدوا الجدول الزمني المتفق عليه لبدء المشروع في العاصمة التقنية لبينغالورو.

 

ويأتي اتجاه "آبل" صوب الهند، بعد دراسة عميقة لإمكانيات السوق التقنية في البلاد، ورغبتها في تعزيز منافسة "سامسونغ" آسويا؛ لا سيما أن أسواقاً تقليدية مثل الصين شهدت تباطؤاً في الآونة الأخيرة.

 

وطالَبت شركة "آبل"، السلطات الهندية، بعدة شروط مقابل إقامة مصنعها؛ من بينها الإعفاء على مدى 15 عاماً، من رسوم استيراد مكونات الهاتف وتجهيزاته.

 

ووزعت شركة "آبل" التي تَصَدّرت مبيعات الهواتف الذكية، خلال الربع الأخير من العام الماضي، 2.5 مليون هاتف آيفون في الهند، خلال 2016.

شارك برأيك
40
146

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

250 ألفًا هو عدد النساء اللواتي يتوفين سنويًا بسبب سرطان عنق الرحم

250 ألفًا هو عدد النساء اللواتي يتوفين سنويًا بسبب سرطان عنق الرحم

05 فبراير
2,167
11.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر و11 دولة أخرى

11.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر و11 دولة أخرى

03 فبراير
2,337
3000

3000

01 فبراير
2,183
26 مليار دولار

26 مليار دولار

29 يناير
2,997

الفعاليات

جارية
26
يناير

مهرجان الغضا

تنتهي 11 مارس
جارية
26
يناير

مهرجان ربيع النعيرية السادس عشر

تنتهي 24 فبراير

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل
صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة