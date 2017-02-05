آيفون الجديد: صُنع في الهند والترتيب "تايواني"

تعتزم شركة "آبل" الأمريكية، الشروع في تصنيع هواتف "آيفون"، في الهند؛ بدءاً من نهاية إبريل المقبل، في مسعى إلى استثمار النمو الهائل لسوق الهواتف الذكية في البلاد.

وبحسب ما نقل موقع "جادجتس" عن وزير المعلومات والتكنلوجيا في ولاية كارنتاكا "بريانك خارجي"؛ فإن "آبل" أوعزت لشركة "ويسترون كورب" التايوانية، بترتيب مشروعها لتصنيع آيفون بالهند.

وقال الوزير، في مقابلة صحفية: إن مسؤولين تنفيذيين من شركة "آبل" عقدوا مباحثات معه، خلال يناير الماضي، وأكدوا الجدول الزمني المتفق عليه لبدء المشروع في العاصمة التقنية لبينغالورو.

ويأتي اتجاه "آبل" صوب الهند، بعد دراسة عميقة لإمكانيات السوق التقنية في البلاد، ورغبتها في تعزيز منافسة "سامسونغ" آسويا؛ لا سيما أن أسواقاً تقليدية مثل الصين شهدت تباطؤاً في الآونة الأخيرة.

وطالَبت شركة "آبل"، السلطات الهندية، بعدة شروط مقابل إقامة مصنعها؛ من بينها الإعفاء على مدى 15 عاماً، من رسوم استيراد مكونات الهاتف وتجهيزاته.

ووزعت شركة "آبل" التي تَصَدّرت مبيعات الهواتف الذكية، خلال الربع الأخير من العام الماضي، 2.5 مليون هاتف آيفون في الهند، خلال 2016.