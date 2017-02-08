"أبا الخيل" يدخل على خط مقطع الإساءة للسعوديات: ننسق للتأكد من صحته

أظهر وافداً عربياً بإحدى شركات النقل والتوصيل يسب الزبائن بألفاظ نابية

قال متحدث وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل إنه يجري التنسيق حالياً مع الجهات المختصة، للتأكد من صحة المقطع المتداول الذي يظهر وافدا يسيء للسعوديات .

وأضاف أبا الخيل في تغريدة له اليوم : سيتم استدعاء المنشأة لاتخاذ الإجراء اللازم بحق العامل المسيء.



وكان مقطع متداول لوافد عربي الجنسية يعمل بإحدى شركات النقل والتوصيل تضمن إساءات للسعوديات بألفاظ نابية.