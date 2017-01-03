أبرز الأجهزة والتطبيقات المتوقع مشاهدتها في معرض "CES 2017"

سينطلق رسميا 8 يناير في ولاية لاس فيجاس الأمريكية

تستعد وسائل الإعلام العالمية كافة لتقديم تغطية صحفية موسعة لواحد من أهم أحداث ومعارض التكنولوجيا في العالم، وهو معرض المنتجات الإلكترونية الاستهلاكية "سي إي إس 2017".

يُقام المعرض سنوياً ابتداءً من يوم 5 يناير حتى يوم 8 يناير في ولاية "لاس فيجاس" بالولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة كبريات شركات التقنية في العالم.

نقدم لكم في التقرير التالي، مجموعة من أبرز التوقعات للمنتجات التي يمكن أن تظهر في المعرض هذا العام خلال الأيام القليلة المقبلة:

حواسيب

تكشف تقارير صحفية عديدة عن أن شركات مثل "لينوفو"، و"إتش بي"، و"آيسر"، و"ديل" تجهز لحواسيب يمكن أن يُطلق عليها أنها استنساخ لحاسب "ماك بوك برو" المزوّد بشريط مهام لمسي.

كما ستركز تلك الشركات أيضاً على عرض أجهزة "الكل في واحد" متعددة المهام، والتي يمكنها أن تربط المستخدم بهاتفه الذكي وسيارته، وكل المنتجات التقنية الأخرى.

وستحصل أيضاً تلك الشركات على الجيل السابع من معالجات "إنتل كور"، علاوة على إحدى بطاقات الرسوميات الخاصّة بشركة "نفيديا" الأمريكية.

وبالفعل تعمل شركة "لينوفو" على إصدار جديد من سلسلة "ثينك باد"، الذي يعتمد على تقنية تخزين جديدة تدعى "أوبتين 3 دي"، التي ستوفر أداءً أكثر سرعة.

كما ستعمل شركة "إتش بي" على توفير تقنية جديدة تدمج مزيداً من مكونات الجهاز في الشاشة، وتوفر تقنية الشحن السريع، التي حصلت على حقوقها من شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية، بعد حصولها على ضمانات كبيرة بعدم تكرار مأساة الأخيرة مع هاتف "جلاكسي نوت 7"، الذي اضطرت "سامسونج" لسحبه من الأسواق العالمية بعد تزايد تقارير انفجار بطاريته.

كما ستوفر شركة "إتش بي" بحاسبها المرتقب عديداً من المستشعرات البيولوجية لفتح الجهاز أبرزها مستشعر بصمة الأصبع، ومستشعر قزحية العين والوجه.

هواتف

يعد معرض "سي إي إس" واحداً من الساحات الأبرز لعرض أحدث الهواتف الذكية في العالم، بعد مؤتمر الجوّال العالمي في برشلونة، الذي يُقام كل عام نهاية شهر فبراير.

ويبدو أن المعرض في هذا العام سيشهد صراعات كبيرة بين الشركات المشاركة، حول إظهار تطبيقات "الواقع الافتراضي والمعزز" بهواتفها، علاوة على اقتراب تقنية "الجيل الخامس" من التطبيق العملي في عدد من دول العالم.

وسيشهد هذا العام ظهور لافت لشركة "بلاكبيري" الكندية، التي ستكشف عن أول هاتف تصنعه بالتعاون مع شركة "تي سي إس"، والذي سيحمل اسم "ميركيوري" أو "الزئبق"، وسيعمل بنظام تشغيل "أندرويد".

وتأمل الشركة الكندية من خلال الجهاز الجديد أن تستعيد شعبيتها السابقة، وتتمكّن من إنقاذ الشركة من سلسلة الخسائر والفشل التي تعرضت لها أخيراً.

كما ستشارك شركة "تشاومي" الصينية الرائدة للمرة الأولى في المعرض، ودعت لأول إطلاق عالمي لهاتف ذكي خاص بها؛ لتبدأ رحلة توسعة نشاطاتها خارج الصين.

وسيلقي كذلك الرئيس التنفيذي لشركة "هواوي" الصينية الرائدة كلمة في يوم 5 يناير، سيعرض خلالها إستراتيجية الشركة، ويُتوقع أن يكشف النقاب عن أجهزة جديدة، التي ستظهر تركيز الشركة على تقنيات "الذكاء الاصطناعي"، و"الواقع المعزز".

أما شركة "أسوس" صاحبة التاريخ الطويل في معرض "سي إي إس"، فقالت إنها ستكشف عن هاتفها الجديد "أسوس زين فون أيه آر"، الذي سيدعم تقنية "جوجل تانجو" الجديدة للحصول على الواقع المعزز.

أما شركة "جوجل" الأمريكية، فستكتفي خلال مشاركتها في المعرض بعرض النسخة الأحدث من نظام تشغيلها "أندرويد وير 2.0" الخاص بالساعات الذكية والأجهزة القابلة للارتداء.

ودعمت "جوجل" نظام تشغيلها الأحدث بتحسينات كبيرة لضم تقنيات متقدمة من خدمات "أندرويد باي" للدفع عبر الإنترنت، و"مساعد جوجل" الذي ينفذ عدداً كبيراً من المهام عن طريق الخدمات الصوتية.