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"أبل" تجبر موظفيها على استخدام مرحاض "آيفون"

لزيادة ارتباط الموظفين بمنتجات الشركة

 كشفت تقارير إخبارية عديدة عن أن شركة "أبل" الأمريكية أصرّت على ضرورة استخدام كل موظفيها مرحاضاً جديداً مخصصاً لهم، في المقر الجديد الذي تبنيه في "كوبرتينو" بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ونشر موقع "ماشابل" التقني تقريراً حول إصدار الشركة الأمريكية بياناً لكل موظفيها يحظر عليهم استخدام أي نوع آخر من المراحيض، سوى المرحاض المخصص لهم بالمقر الجديد للشركة.

وأشار التقرير إلى أن مرحاض "أبل" الجديد يشبه إلى حد كبير هاتف "آيفون" الخاص بالشركة، وصممه المعماري "دي لا توري"، حيث يحتوي على أزرار تشبه أزرار هاتف "آيفون".

وأرجعت الشركة الأمريكية قرارها إلى رغبتها بأن يكون كل موظفيها مرتبطين بمنتجات الشركة، حتى في أكثر اللحظات خصوصية داخل المرحاض.

يُذكر أن "أبل" تجهز منذ فترة مقرّها الجديد، الذي أطلق عليه لقب "السفينة الفضائية"، والذي بدأت في تشييده منذ عام 2011 بتكلفة وصلت إلى 5 مليارات دولار، بمساحة وصلت إلى 2.8 مليون قدم مربع.

وقال التقرير إن "أبل" تصر في أرجاء المقر الجديد إلى ربط موظفيها بمنتجات الشركة، حتى تجعلهم يفكرون دوماً في كيفية تطويرها، والذي وصل بهم إلى تصميم المراحيض على شكل هواتف "آيفون".

أبل آيفون تسريب "آيفون 8" يُظهر نظام تشغيل جديداً لـ"أبل" "أبل" تسجّل براءة اختراع لتحسين بطاريات ساعاتها الذكية

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"أبل" تجبر موظفيها على استخدام مرحاض "آيفون"
سبق

 كشفت تقارير إخبارية عديدة عن أن شركة "أبل" الأمريكية أصرّت على ضرورة استخدام كل موظفيها مرحاضاً جديداً مخصصاً لهم، في المقر الجديد الذي تبنيه في "كوبرتينو" بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ونشر موقع "ماشابل" التقني تقريراً حول إصدار الشركة الأمريكية بياناً لكل موظفيها يحظر عليهم استخدام أي نوع آخر من المراحيض، سوى المرحاض المخصص لهم بالمقر الجديد للشركة.

وأشار التقرير إلى أن مرحاض "أبل" الجديد يشبه إلى حد كبير هاتف "آيفون" الخاص بالشركة، وصممه المعماري "دي لا توري"، حيث يحتوي على أزرار تشبه أزرار هاتف "آيفون".

وأرجعت الشركة الأمريكية قرارها إلى رغبتها بأن يكون كل موظفيها مرتبطين بمنتجات الشركة، حتى في أكثر اللحظات خصوصية داخل المرحاض.

يُذكر أن "أبل" تجهز منذ فترة مقرّها الجديد، الذي أطلق عليه لقب "السفينة الفضائية"، والذي بدأت في تشييده منذ عام 2011 بتكلفة وصلت إلى 5 مليارات دولار، بمساحة وصلت إلى 2.8 مليون قدم مربع.

وقال التقرير إن "أبل" تصر في أرجاء المقر الجديد إلى ربط موظفيها بمنتجات الشركة، حتى تجعلهم يفكرون دوماً في كيفية تطويرها، والذي وصل بهم إلى تصميم المراحيض على شكل هواتف "آيفون".

08 فبراير 2017 - 11 جمادى الأول 1438
09:56 AM
لزيادة ارتباط الموظفين بمنتجات الشركة

"أبل" تجبر موظفيها على استخدام مرحاض "آيفون"

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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 كشفت تقارير إخبارية عديدة عن أن شركة "أبل" الأمريكية أصرّت على ضرورة استخدام كل موظفيها مرحاضاً جديداً مخصصاً لهم، في المقر الجديد الذي تبنيه في "كوبرتينو" بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ونشر موقع "ماشابل" التقني تقريراً حول إصدار الشركة الأمريكية بياناً لكل موظفيها يحظر عليهم استخدام أي نوع آخر من المراحيض، سوى المرحاض المخصص لهم بالمقر الجديد للشركة.

وأشار التقرير إلى أن مرحاض "أبل" الجديد يشبه إلى حد كبير هاتف "آيفون" الخاص بالشركة، وصممه المعماري "دي لا توري"، حيث يحتوي على أزرار تشبه أزرار هاتف "آيفون".

وأرجعت الشركة الأمريكية قرارها إلى رغبتها بأن يكون كل موظفيها مرتبطين بمنتجات الشركة، حتى في أكثر اللحظات خصوصية داخل المرحاض.

يُذكر أن "أبل" تجهز منذ فترة مقرّها الجديد، الذي أطلق عليه لقب "السفينة الفضائية"، والذي بدأت في تشييده منذ عام 2011 بتكلفة وصلت إلى 5 مليارات دولار، بمساحة وصلت إلى 2.8 مليون قدم مربع.

وقال التقرير إن "أبل" تصر في أرجاء المقر الجديد إلى ربط موظفيها بمنتجات الشركة، حتى تجعلهم يفكرون دوماً في كيفية تطويرها، والذي وصل بهم إلى تصميم المراحيض على شكل هواتف "آيفون".

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