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أبوظبي تحتضن قرعة تصفيات كأس آسيا ٢٠١٩.. غداً

يجري غداً الاثنين في العاصمة الإماراتية أبوظبي سحب قرعة تصفيات كأس آسيا 2019 في الإمارات، حيث يتنافس 24 منتخباً من أجل الفوز بالبطاقات الـ12 المتبقية في النهائيات.

وسوف يتم تقسيم المنتخبات الـ24 في القرعة إلى 6 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، لتتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتين خلال الفترة من 28 آذار/ مارس 2017 ولغاية 27 آذار/ مارس 2018.

وسوف يجري خلال سحب القرعة إطلاق شعار البطولة، علماً بأن الحدث يبدأ عند الساعة 4 عصراً بتوقيت أبوظبي.

وتقام نهائيات كأس آسيا 2019 بمشاركة 24 منتخباً، بعد توسيع البطولة مقارنة بالنسخة الماضية عام 2015 في أستراليا والتي شهدت مشاركة 16 منتخباً.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة (12 فريقاً) إلى نهائيات كأس آسيا 2019 في الإمارات، لينضموا إلى 12 منتخباً ضمنت التأهل عبر التصفيات المشتركة لنهائيات كأس العالم 2018 وكأس آسيا 2019، وهي: السعودية، أستراليا، الصين، العراق، إيران، اليابان، كوريا الجنوبية، قطر، سوريا، تايلاند، أوزبكستان، والإمارات المضيفة.

وتم تصنيف المنتخبات المشاركة في تصفيات كأس آسيا 2019 بالاعتماد على التصنيف الشهري الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم في شهر كانون الثاني/ يناير 2017، وذلك وفق التالي :

الرقم

الفريق

الرقم

الفريق

1

الأردن

13

المالديف

2

عمان

14

لبنان

3

الفلبين

15

اليمن

4

البحرين

16

أفغانستان

5

قرغيزستان

17

الصين تايبيه

6

كوريا الشمالية

18

ميانمار

7

الهند

19

ماليزيا

8

فلسطين

20

سنغافورة

9

طاجيكستان

21

كمبوديا

10

فيتنام

22

نيبال

11

هونغ كونغ

23

بوتان

12

تركمانستان

24

ماكاو

 

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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أبوظبي تحتضن قرعة تصفيات كأس آسيا ٢٠١٩.. غداً
سبق

يجري غداً الاثنين في العاصمة الإماراتية أبوظبي سحب قرعة تصفيات كأس آسيا 2019 في الإمارات، حيث يتنافس 24 منتخباً من أجل الفوز بالبطاقات الـ12 المتبقية في النهائيات.

وسوف يتم تقسيم المنتخبات الـ24 في القرعة إلى 6 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، لتتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتين خلال الفترة من 28 آذار/ مارس 2017 ولغاية 27 آذار/ مارس 2018.

وسوف يجري خلال سحب القرعة إطلاق شعار البطولة، علماً بأن الحدث يبدأ عند الساعة 4 عصراً بتوقيت أبوظبي.

وتقام نهائيات كأس آسيا 2019 بمشاركة 24 منتخباً، بعد توسيع البطولة مقارنة بالنسخة الماضية عام 2015 في أستراليا والتي شهدت مشاركة 16 منتخباً.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة (12 فريقاً) إلى نهائيات كأس آسيا 2019 في الإمارات، لينضموا إلى 12 منتخباً ضمنت التأهل عبر التصفيات المشتركة لنهائيات كأس العالم 2018 وكأس آسيا 2019، وهي: السعودية، أستراليا، الصين، العراق، إيران، اليابان، كوريا الجنوبية، قطر، سوريا، تايلاند، أوزبكستان، والإمارات المضيفة.

وتم تصنيف المنتخبات المشاركة في تصفيات كأس آسيا 2019 بالاعتماد على التصنيف الشهري الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم في شهر كانون الثاني/ يناير 2017، وذلك وفق التالي :

الرقم

الفريق

الرقم

الفريق

1

الأردن

13

المالديف

2

عمان

14

لبنان

3

الفلبين

15

اليمن

4

البحرين

16

أفغانستان

5

قرغيزستان

17

الصين تايبيه

6

كوريا الشمالية

18

ميانمار

7

الهند

19

ماليزيا

8

فلسطين

20

سنغافورة

9

طاجيكستان

21

كمبوديا

10

فيتنام

22

نيبال

11

هونغ كونغ

23

بوتان

12

تركمانستان

24

ماكاو

 

22 يناير 2017 - 24 ربيع الآخر 1438
08:18 PM

أبوظبي تحتضن قرعة تصفيات كأس آسيا ٢٠١٩.. غداً

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,282

يجري غداً الاثنين في العاصمة الإماراتية أبوظبي سحب قرعة تصفيات كأس آسيا 2019 في الإمارات، حيث يتنافس 24 منتخباً من أجل الفوز بالبطاقات الـ12 المتبقية في النهائيات.

وسوف يتم تقسيم المنتخبات الـ24 في القرعة إلى 6 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، لتتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتين خلال الفترة من 28 آذار/ مارس 2017 ولغاية 27 آذار/ مارس 2018.

وسوف يجري خلال سحب القرعة إطلاق شعار البطولة، علماً بأن الحدث يبدأ عند الساعة 4 عصراً بتوقيت أبوظبي.

وتقام نهائيات كأس آسيا 2019 بمشاركة 24 منتخباً، بعد توسيع البطولة مقارنة بالنسخة الماضية عام 2015 في أستراليا والتي شهدت مشاركة 16 منتخباً.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة (12 فريقاً) إلى نهائيات كأس آسيا 2019 في الإمارات، لينضموا إلى 12 منتخباً ضمنت التأهل عبر التصفيات المشتركة لنهائيات كأس العالم 2018 وكأس آسيا 2019، وهي: السعودية، أستراليا، الصين، العراق، إيران، اليابان، كوريا الجنوبية، قطر، سوريا، تايلاند، أوزبكستان، والإمارات المضيفة.

وتم تصنيف المنتخبات المشاركة في تصفيات كأس آسيا 2019 بالاعتماد على التصنيف الشهري الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم في شهر كانون الثاني/ يناير 2017، وذلك وفق التالي :

الرقم

الفريق

الرقم

الفريق

1

الأردن

13

المالديف

2

عمان

14

لبنان

3

الفلبين

15

اليمن

4

البحرين

16

أفغانستان

5

قرغيزستان

17

الصين تايبيه

6

كوريا الشمالية

18

ميانمار

7

الهند

19

ماليزيا

8

فلسطين

20

سنغافورة

9

طاجيكستان

21

كمبوديا

10

فيتنام

22

نيبال

11

هونغ كونغ

23

بوتان

12

تركمانستان

24

ماكاو

 

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