"أبو حميد": أعداء الوطن يستخدمون الفئة الضالة لتنفيذ توجيهاتهم

أشاد بجهود رجال الأمن البواسل في إفشال مخططاتهم بالرياض

علّق مدير عام فرع وزارة الشوون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة الشيخ محمد بن إسماعيل أبو حميد، على ما تم إنجازه أمس في العاصمة الرياض من دحر للفئة الضالة على يديْ رجال أمننا البواسل؛ لافتاً إلى أن تلك العمليات والإنجازات التي يقوم بها رجال الأمن، إثبات بأن الدولة عازمة على قطع دابر كل مَن تُوسل له نفسه الإخلال بأمن وطننا الغالي، والمحافظة على أمن شعبها.

وأكد أن الفئة المنحرفة هم فئة تسلك طرقاً تُخالف سماحة ديننا الحنيف باستباحة دماء المسلمين والمُعاهَدين، دون وجه حق، فئة يستخدمها أعداء الوطن لتنفيذ مخططاته تجاه قلعة الإسلام الباقية على وجه هذه الأرض، بفتاوى وأدلة ما أنزل الله بها من سلطان، ونؤكد ونكرر دعوتنا لمزيد من التضافر والتكاتف بين كافة أطياف المجتمع بتبيان ضلالتهم وفسادهم في الأرض، والإبلاغ عن كل مَن تَلَوث فكره بهذه الفئات الضالة، وإرشاد الجهات الأمنية عليهم بما أتيح من وسائل نظامية وبطرق مسيره للجميع؛ حفاظاً على دماء الأبرياء وصيانة لأمن بلادنا ومقدساته، حَفِظ الله بلادنا وولاة أمرنا وعلماءنا من كل سوء.