"أبو عبثان" للمرتبة الـ13 بمنطقة عسير

صدر قرار وزير المالية بالموافقة على ترقية المراقب المالي بمنطقة عسير "إبراهيم علي أبو عبثان" للمرتبة الثالثة عشرة.
فيما هنأ سمو أمير منطقة عسير "أبو عبثان" بمناسبة ترقيته، وتمنى له دوام التوفيق.
صدر قرار وزير المالية بالموافقة على ترقية المراقب المالي بمنطقة عسير "إبراهيم علي أبو عبثان" للمرتبة الثالثة عشرة.
فيما هنأ سمو أمير منطقة عسير "أبو عبثان" بمناسبة ترقيته، وتمنى له دوام التوفيق.
صدر قرار وزير المالية بالموافقة على ترقية المراقب المالي بمنطقة عسير "إبراهيم علي أبو عبثان" للمرتبة الثالثة عشرة.
فيما هنأ سمو أمير منطقة عسير "أبو عبثان" بمناسبة ترقيته، وتمنى له دوام التوفيق.
صدر قرار وزير المالية بالموافقة على ترقية المراقب المالي بمنطقة عسير "إبراهيم علي أبو عبثان" للمرتبة الثالثة عشرة.
فيما هنأ سمو أمير منطقة عسير "أبو عبثان" بمناسبة ترقيته، وتمنى له دوام التوفيق.