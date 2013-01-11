"أبو هاشم" يؤكد جاهزية مدارس تبوك واستعدادها للاختبارات

خلال ترؤسه اجتماعًا للقيادات التربوية بالمنطقة

أكد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك، الدكتور عمر بن أحمد أبو هاشم، جاهزية المدارس، واستعدادها للاختبارات. جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم مشرفي القيادة المدرسية والقيادات التربوية في المدارس، بحضور مساعد مدير التعليم ماجد القعير ومدير إدارة الإشراف التربوي د. سلطان العنزي ومدير إدارة القيادة المدرسية عوض العنزي، وعدد من مديري الإدارات والأقسام في تعليم تبوك.



فيما استعرض مساعد المدير العام للتعليم للشؤون التعليمية ماجد القعير أهم النقاط التي ينبغي على قادة المدارس التركيز عليها، مستعرضًا آلية التدريب للميسرين في برنامج (فطن).



كما ألقى مدير إدارة الإشراف التربوي د. سلطان العنزي كلمة، قال فيها: لا شك أن الأعباء كثيرة على عاتق الزملاء قادة المدارس، ولكن جهودهم جبارة، وأثرهم واضح في الميدان التربوي. مؤكدًا أن النجاح هو تتويج للعمل التعاوني بين الزملاء في الميدان التربوي بمختلف مسمياتهم ومناصبهم، ومذكرًا بأهمية آليات وأدوات التقويم في المدارس، وتطبيقها، وتفعيل لجنة التوجيه والإرشاد.

