النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أجواء العاصمة مُلبدة بالغيوم وانخفاضٌ ملموسٌ بدرجات الحرارة على عموم المناطق

تصل للصفر في شمال المملكة ويُتوقع أن تسجّل في الرياض 3 درجات و5 في الدمام

تشهد أجواء العاصمة الرياض في هذه الأثناء سماءً مُلبدة بالغيوم في أحياءٍ عدة وسط توقعات بأن تشهد درجات الحرارة انخفاضاً ملموساً خلال الأيام المُقبلة على عموم مناطق المملكة، خاصة مع ساعات الليل والفجر، باستثناء غرب وجنوب غرب البلاد.

 

وتنخفض درجات الحرارة الصغرى خلال اليومين المُقبلين إلى ما دون 5 مئوية، وإلى الصفر المئوي في المنطقة الشمالية.

 

 ووفق "طقس العرب" يُتوقع أن تصل حدة الأجواء الباردة ذروتها خلال منتصف الأسبوع الحالي؛ حيث تسجّل درجة الحرارة الصغرى في القريات درجة مئوية واحدة، وفي عرعر صفراً مئوياً، و(3) درجات مئوية في الجوف، ودرجتين مئويتين في حائل، بينما تسجل في العاصمة الرياض (3) درجات مئوية و(8) درجات في الدمام و(5) درجات في حفر الباطن.

 

تسيطر كتلة هوائية باردة على شمال الجزيرة العربية مترافقة مع تمركز مرتفع جوي قوي، يدفع برياح شمالية جافة وباردة نحو المنطقتيْن الشمالية والوسطى خلال الأيام المقبلة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أجواء العاصمة مُلبدة بالغيوم وانخفاضٌ ملموسٌ بدرجات الحرارة على عموم المناطق
سبق

تشهد أجواء العاصمة الرياض في هذه الأثناء سماءً مُلبدة بالغيوم في أحياءٍ عدة وسط توقعات بأن تشهد درجات الحرارة انخفاضاً ملموساً خلال الأيام المُقبلة على عموم مناطق المملكة، خاصة مع ساعات الليل والفجر، باستثناء غرب وجنوب غرب البلاد.

 

وتنخفض درجات الحرارة الصغرى خلال اليومين المُقبلين إلى ما دون 5 مئوية، وإلى الصفر المئوي في المنطقة الشمالية.

 

 ووفق "طقس العرب" يُتوقع أن تصل حدة الأجواء الباردة ذروتها خلال منتصف الأسبوع الحالي؛ حيث تسجّل درجة الحرارة الصغرى في القريات درجة مئوية واحدة، وفي عرعر صفراً مئوياً، و(3) درجات مئوية في الجوف، ودرجتين مئويتين في حائل، بينما تسجل في العاصمة الرياض (3) درجات مئوية و(8) درجات في الدمام و(5) درجات في حفر الباطن.

 

تسيطر كتلة هوائية باردة على شمال الجزيرة العربية مترافقة مع تمركز مرتفع جوي قوي، يدفع برياح شمالية جافة وباردة نحو المنطقتيْن الشمالية والوسطى خلال الأيام المقبلة.

22 يناير 2017 - 24 ربيع الآخر 1438
08:24 AM
تصل للصفر في شمال المملكة ويُتوقع أن تسجّل في الرياض 3 درجات و5 في الدمام

أجواء العاصمة مُلبدة بالغيوم وانخفاضٌ ملموسٌ بدرجات الحرارة على عموم المناطق

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
12,673

تشهد أجواء العاصمة الرياض في هذه الأثناء سماءً مُلبدة بالغيوم في أحياءٍ عدة وسط توقعات بأن تشهد درجات الحرارة انخفاضاً ملموساً خلال الأيام المُقبلة على عموم مناطق المملكة، خاصة مع ساعات الليل والفجر، باستثناء غرب وجنوب غرب البلاد.

 

وتنخفض درجات الحرارة الصغرى خلال اليومين المُقبلين إلى ما دون 5 مئوية، وإلى الصفر المئوي في المنطقة الشمالية.

 

 ووفق "طقس العرب" يُتوقع أن تصل حدة الأجواء الباردة ذروتها خلال منتصف الأسبوع الحالي؛ حيث تسجّل درجة الحرارة الصغرى في القريات درجة مئوية واحدة، وفي عرعر صفراً مئوياً، و(3) درجات مئوية في الجوف، ودرجتين مئويتين في حائل، بينما تسجل في العاصمة الرياض (3) درجات مئوية و(8) درجات في الدمام و(5) درجات في حفر الباطن.

 

تسيطر كتلة هوائية باردة على شمال الجزيرة العربية مترافقة مع تمركز مرتفع جوي قوي، يدفع برياح شمالية جافة وباردة نحو المنطقتيْن الشمالية والوسطى خلال الأيام المقبلة.

شارك برأيك
33
128

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

500 مليون دولار

500 مليون دولار

18 يناير
2,989
39,3 مليوناً

39,3 مليوناً

18 يناير
1,112
50 مليار دولار

50 مليار دولار

16 يناير
8,887
100 ألف

100 ألف

14 يناير
3,441

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

السينما.. شبرًا بشبر.. وذراعًا بذراع!!

السينما.. شبرًا بشبر.. وذراعًا بذراع!!

عبدالرحمن القحطاني
غياب دور "الهيئة" في انفجاج أهل السينما

غياب دور "الهيئة" في انفجاج أهل السينما

أحمد الركبان
بثنا المباشر أخطر علينا!!

بثنا المباشر أخطر علينا!!

منيرة آل سليمان
هل تلغي التقنيةُ المدرسةَ؟

هل تلغي التقنيةُ المدرسةَ؟

خالد الشبانة
الشـاهد الأخـرس..!!

الشـاهد الأخـرس..!!

محمد الصيـعري
ابن فروة والقصبي.. وبينهما إعلام مختطف!

ابن فروة والقصبي.. وبينهما إعلام مختطف!

بندر الشهري
هل لدينا إعلام طـيران؟

هل لدينا إعلام طـيران؟

منيف الحربي
جدة ومعضلتها الحقيقية

جدة ومعضلتها الحقيقية

جمعان الكرت
تسريح الموظفين وهيئة توليد الوظائف

تسريح الموظفين وهيئة توليد الوظائف

برجس البرجس
فن التعامل مع المتغيرات

فن التعامل مع المتغيرات

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

"إيرج مسجدي".. أجندة جديدة للإرهاب يتم ترسيمها في بغداد
"إيرج مسجدي".. أجندة جديدة للإرهاب يتم ترسيمها في بغداد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة