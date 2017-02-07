أحشاء و"حذاء" وحافظة فاشلة .. إحباط 6 محاولات لتهريب المخدرات بمطار جدة

2 كيلو "هيروين" و24 ألف حبة "كبتاجون" و317 جرام "كوكايين" و1.9 كيلو "شبو"

حقّق جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي نجاح لافتاً؛ بإحباطه 6 محاولات لتهريب عددٍ من الممنوعات شملت (2.2) كيلو جرام من مادة الهيروين عُثر عليها مُخبأةً مع ثلاثة أشخاص قَدِموا إلى المملكة عبر المطار، وتنوّعت طرق محاولة تهريبهم؛ حيث عُثر على جزءٍ من الكمية مُخبأً داخل كبسولات تمّ استخراجها من أحشاء راكب، في حين عُثر على جزءٍ آخر من الكمية مُخبأً داخل تجويف "حذاء" كان يرتديه المهرِّب، وجزءٍ آخر من الكمية كان مُخبأً داخل "حافظة طعام" كانت موجودة في حقيبة أحدهم، وباءت جميعها بالفشل.

أوضح مدير عام جمرك مطار الملك عبدالعزيز، بندر الرحيلي: "كما شملت هذه الممنوعات التي تمّ إحباطها (24.6) ألف حبة كبتاجون، عُثر عليها مُخبأةً مع أحد الركاب القادمين؛ حيث تم إخفاؤها تحت "حزام البنطلون" الذي يرتديه؛ بعد تغليف الحبوب بأكياس سوداء اللون بغرض التمويه.

وبيّن "الرحيلي"، أن الممنوعات التي تمّ إحباطها شملت أيضاً إحباط (317) جراماً من مادة الكوكايين، عُثر عليها مُخبأةً في أحشاء أحد الركاب القادمين، إضافة إلى أنه تم إحباط محاولة تهريب (1.9) كيلو جرام من مادة "الشبو" المحظورة"؛ حيث عُثر عليها مُخبأةً في حذاءٍ كان في حقيبة أحد المسافرين.

وبيّن مدير عام جمرك مطار الملك عبدالعزيز، أن تلك المحاولات التي تمّ كشفها وإحباطها توضح - بفضل الله - الجهود الكبيرة التي يبذلها منسوبو الجمارك السعودية؛ في سعيهم المستمر والحثيث لمنع دخول كل ما هو ممنوع إلى المملكة.