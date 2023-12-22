"أحمد بن فهد": خادم الحرمين داعم ومشجع للأعمال الخيرية

خلال حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد

عبَّر نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان" رئيس اللجنة التنفيذية "الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز"، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على دعمه الدائم وتشجيعه للأعمال الخيرية.



جاء ذلك خلال حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد في دورتها السادسة، التي شرفها الملك سلمان.



وقال "الأمير أحمد بن فهد": إن رعاية خادم الحرمين الشريفين لجائزة الملك خالد تجسد اهتمامه بالعمل الخيري والاجتماعي في المملكة، وحرصه على دعم وتشجيع الأعمال الخيرية، منوهًا إلى أن جمعية "إنسان" إحدى الثمار التي زرعها خادم الحرمين الشريفين؛ حيث تبنَّاها وتعهدها بالرعاية والاهتمام منذ تأسيسها عام 1419هـ حتى أصبحت صرحًا خيريًّا بارزًا ترعى من خلاله نحو "41.000" يتيم ويتيمة وأرملة، وتقدم لهم الرعاية من خلال 17 فرعًا في منطقة الرياض.

كما عبر "الأمير أحمد" عن شكره وتقديره لأمير منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة الجمعية "الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز" على ما يقوم به من دور كبير في دعم ومساندة الجمعية، مما كان له الأثر الإيجابي في تعزيز مسيرة الجمعية.

وفي ختام تصريحه دعا "الأمير أحمد بن فهد بن سلمان" المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويجزيه خير الجزاء على ما قدم للأعمال الخيرية.



جدير بالذكر: أن جمعية إنسان حققت العديد من الجوائز النوعية على المستوى المحلي والإقليمي، ومن ضمنها حصول الجمعية على المركز الأول في جائزة الأمير نايف الذهبية للسعودة عن القطاع الخيري، وجائزة الشيخ فهد الأحمد الدولية للعمل الخيري، وجائزة "السعفة"؛ وذلك لجهودها في ترسيخ مبادئ ووسائل النزاهة، وجائزة الفوربس للجمعيات الخيرية الأكثر شفافية بالعالم العربي، وكذلك جائزة السنابل في مملكة البحرين، وجائزة السبيعي للتميز في العمل الخيري.