"أخضر الشباب" يطلق تحضيراته للتصفيات القارية

"الصنيع": أبواب المنتخب مفتوحة للجميع

انطلق اليوم الأحد معسكر المنتخب الوطني للشباب مواليد 1999م، في المنطقة الشرقية؛ استعدادًا لخوض التصفيات الأولية الآسيوية المقررة خلال شهر أكتوبر المقبل، وتضم قائمة منتخبنا الوطني للشباب 31 لاعبًا هم:

"علي بن عبدالقادر مكي، هاني بن إسماعيل الصبياني، بكر بشير عيسى، فراس سراج الغامدي "الأهلي"، نواف بن سعيد الغامدي، سالم بن أحمد السليم، محمد بن عبدالعزيز القنيعان، محمد بن زيد مجرشي، ذعار بن حسين العتيبي، محمد بن منصور ملي "الهلال"، ومحمد بن سلطان الدوسري، عبدالله بن عبدالرحمن الحمدان، علي بن حسن مجرشي، مقرن بن عايض القحطاني "الشباب"، عبدالمحسن بن عبدالله آل سعد، حمد بن تركي اليامي، عمر بن جاسم الدسمال، وائل بن يحيى أحمد "القادسية"، عبدالكريم بن علي المزيعل، عبدالرحمن بن حمود الشهري "النصر"، محمد بن علي القرني، عبدالله بن محمد العيلاني، عامر بن سالم العمري "الزيتون"، مبارك بن طارق النجراني، عبدالله بن سعود آل جوتر "نجران"، عبدالعزيز بن علي الحازمي "عرعر"، مهند بن عبدالعزيز الشدوخي "الرائد"، عاصم بن صالح الغلق "النجمة"، يوسف بن ملوح البيشي "النخيل"، مالك بن عبدالله درويش "الخليج"، أحمد بن محمد آل محيميد "الترجي".

وكان مدرب المنتخب الوطني للشباب مواليد 1999م "خالد العطوي" والجهاز الفني؛ قد اختاروا قائمة اللاعبين بعد جولات متعددة على الأندية في الفترة الماضية لاختيار القائمة.

من جهته أكد المشرف العام على المنتخبات الوطنية السنية عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم "حمد الصنيع"؛ أن القائمة تضم العديد من اللاعبين من مختلف الأندية والدرجات، مبينًا أن أبواب المنتخب لا تزال مفتوحة أمام جميع اللاعبين، مشيرًا إلى أن كافة الأمور في المنتخب الوطني للشباب مواليد 1999م تسير بالشكل المطلوب.