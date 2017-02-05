"أخضر الناشئين" يتغلب على الاتحاد بهدف.. ودياً

ضمن تحضيراته للتصفيات الآسيوية

حقق المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم مواليد عام 2002 فوزاً على ناشئي الاتحاد مواليد عام 2000م بهدف من دون رد، في المباراة التي جرت أمس السبت على ملعب رديف مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في محافظة جدة، سجل هدف الأخضر اللاعب حسين العلي.

وتأتي المباراة ضمن تحضيرات منتخبنا الوطني لخوض منافسات التصفيات الآسيوية التي ستقام خلال شهر سبتمبر المقبل، وكان المنتخب الوطني قد أقام معسكرًا في محافظة جدة يختتم يوم غد الاثنين، حيث يلاقي الأخضر ناشئي الوحدة.

وسعى مدرب الأخضر الوطني محمد العبدلي إلى إشراك العديد من اللاعبين لمنحهم الفرصة والوقوف على جاهزيتهم قبل خوض التصفيات القارية.