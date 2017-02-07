أخضر الناشئين يختتم معسكره بجدة

اختتم المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم معسكره الإعدادي في محافظة جدة أمس الاثنين ويأتي استعدادًا لخوض منافسات التصفيات الآسيوية التي ستُقام خلال شهر سبتمبر المقبل.

ولعب صغار الأخضر مباراتين وديتين الأولى أمام ناشئي فريق الاتحاد وكسبها بهدف من دون رد والثانية أمام ناشئي الوحدة وخسرها بثلاثة أهداف.



وعمد مدرب منتخبنا للناشئين الوطني سعد العبدلي إلى إشراك العديد من اللاعبين وتجربتهم في المباريات الودية، وضم المعسكر 31 لاعبًا هم:

سعد يوسف وسالم الدوسري وفهد خالد ذعار من نادي الشباب، وصالح الهوساوي ومحمد برناوي ومصعب الجوير وسطام الروقي من نادي الهلال، وخالد حقوي ونواف المطيري وعبدالله رامي ومشاري المشهري من نادي النصر، ومحمد نخيلان من نادي الفيصلي، ومحمد عريجة ومعتز خليفة ونضال عطيف ونايف بكري وسلطان السريحي وعبد العزيز غروي من نادي الأهلي، وعوض الناشري وعلي حريصي وباسم صديق ومحمد العوفي من نادي الاتحاد، وسليمان هزازي من نادي الوحدة، ومحمد الشنقيطي من نادي الأنصار وأسامة المبيريك من نادي الفتح، وعيسى العامر من نادي العدالة، وحسن العلي من نادي القارة، ويعقوب الحارثي وجابر قرادي من نادي الاتفاق، ومحمد العمران من نادي الخليج.



