"أخضر اليد" يصل إلى فرنسا اليوم للمشاركة في مونديال العالم

يدشن مواجهاته بالكروات "الجمعة"

يصل مساء اليوم الثلاثاء المنتخب السعودي الأول لكرة اليد للعاصمة الفرنسية "باريس"، ومنها ينطلق لمدينة راوان استعداداً للمشاركة في بطولة كأس العالم الخامسة والعشرين لكرة اليد التي تنطلق غداً الأربعاء في 9 مدن فرنسية وتستمر لمدة 16 يومًا بمشاركة 24 منتخبًا عالميًّا تم توزيعهم إلى أربع مجموعات.

ووضعت القرعةُ المنتخبَ السعودي في المجموعة الثالثة التي ستقام مواجهاتها في مدينة راوان بجانب ألمانيا وكرواتيا وبيلاروسيا والمجر وتشيلي.

كرواتيا أولى العقبات:

يدشن المنتخب السعودي أولى مبارياته في البطولة عند الساعة 10:45 مساء يوم الجمعة المقبل بتوقيت مكة المكرمة أمام المنتخب الكرواتي، ثم يواجه منتخب بيلاروسيا يوم الأحد الموافق 15 /1 بنفس التوقيت، وفي المواجهة الثالثة 17 /1 سيواجه ألمانيا عند الساعة 7:45 مساء، ثم المجر في الرابعة عصـراً من يوم الأربعاء 18 /1، ويختتم دور المجموعات يوم الجمعة الموافق 20 /1 عند الرابعة عصـراً أمام تشيلي.

36 يوماً أعدت الأخضـر للمونديال:

وكان المنتخب السعودي قد بدأ استعداداته لهذا المحفل العالمي من مدينة الدمام بعد دخول اللاعبين معسكرًا داخليًّا لمدة 15 يومًا تخللتها مباراة ودية دولية واحدة أمام المنتخب البحريني على أرض الأخير، ولعب بعض المواجهات مع أندية المنطقة الشرقية قبل أن تغادر البعثة لصـربيا "21 يوماً" خاض خلالها 6 مباريات ودية مع منتخبات أوربية "سولفينيا، مونتينغرو، البوسنة-مواجهتين"، ومباراتين مع أندية صربية.

وتضم بعثة المنتخب اللاعبين وهم: "حسن الجنبي، أحمد عبد العلي، منير أبو الرحي، حسن الخضراوي، محمد آل عباس، محمد الزاير، نواف المطيري، عبد العزيز ردة، محمد الباشا، علي آل إبراهيم، فهد الفرحان، مناف آل سعيد، محمد آل سالم، عبدالله آل عباس، مهدي آل سالم، مجتبى آل سالم، هشام العبيدي، عبدالله الحماد، محمد النصفان، صادق المحسن"، تحت إشراف المدرب الكرواتي "نيناد" و"الدكتور خالد الزاير"، وبرئاسة نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد "محمد المنيع"، إضافة إلى مدير المنتخب "محمد القرشي" والمحلل الفني "خالد البريدي" والإداريَّيْن "مهنا القاموس، وياسر القطان".