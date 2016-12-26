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أخضر اليد يكسب فريق "بينشيفو" في أولى مبارياته الودية

استعداداً لمونديال فرنسا 2017م

يواصل المنتخب السعودي الأول لكرة اليد معسكره الإعدادي في العاصمة الصربية "بلجراد" استعداداً للمشاركة في مونديال فرنسا 2017 الذي سينطلق بعد نحو 15 يومًا من الآن.

واستقرت بعثة المنتخب في فندق "حياة ريجنسي"، وتجري تدريباته علي فترتين يوميًّا وتتنوع بين لياقية صباحية وتكتيكية مسائية، ولعب الفريق لقاءه الودي الأول أمام فريق "بينشيفو" الصربي وكسب اللقاء 24- 21، وسيلعب في الفترة المتبقية من المعسكر خمسة لقاءات ودية أمام نادٍ صربي وأمام منتخب الجبل الأسود ومنتخب سلوفينيا ومنتخب البحرين ومنتخب البوسنة.

يذكر أن القبضة السعودية قد وقعت في المجموعة الثالثة لبطولة العالم، وذلك بجانب منتخبات "المجر- شيلى – بيلاروسيا – كرواتيا – ألمانيا".
 

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أخضر اليد يكسب فريق "بينشيفو" في أولى مبارياته الودية
سبق

يواصل المنتخب السعودي الأول لكرة اليد معسكره الإعدادي في العاصمة الصربية "بلجراد" استعداداً للمشاركة في مونديال فرنسا 2017 الذي سينطلق بعد نحو 15 يومًا من الآن.

واستقرت بعثة المنتخب في فندق "حياة ريجنسي"، وتجري تدريباته علي فترتين يوميًّا وتتنوع بين لياقية صباحية وتكتيكية مسائية، ولعب الفريق لقاءه الودي الأول أمام فريق "بينشيفو" الصربي وكسب اللقاء 24- 21، وسيلعب في الفترة المتبقية من المعسكر خمسة لقاءات ودية أمام نادٍ صربي وأمام منتخب الجبل الأسود ومنتخب سلوفينيا ومنتخب البحرين ومنتخب البوسنة.

يذكر أن القبضة السعودية قد وقعت في المجموعة الثالثة لبطولة العالم، وذلك بجانب منتخبات "المجر- شيلى – بيلاروسيا – كرواتيا – ألمانيا".
 

26 ديسمبر 2016 - 27 ربيع الأول 1438
09:11 PM
استعداداً لمونديال فرنسا 2017م

أخضر اليد يكسب فريق "بينشيفو" في أولى مبارياته الودية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يواصل المنتخب السعودي الأول لكرة اليد معسكره الإعدادي في العاصمة الصربية "بلجراد" استعداداً للمشاركة في مونديال فرنسا 2017 الذي سينطلق بعد نحو 15 يومًا من الآن.

واستقرت بعثة المنتخب في فندق "حياة ريجنسي"، وتجري تدريباته علي فترتين يوميًّا وتتنوع بين لياقية صباحية وتكتيكية مسائية، ولعب الفريق لقاءه الودي الأول أمام فريق "بينشيفو" الصربي وكسب اللقاء 24- 21، وسيلعب في الفترة المتبقية من المعسكر خمسة لقاءات ودية أمام نادٍ صربي وأمام منتخب الجبل الأسود ومنتخب سلوفينيا ومنتخب البحرين ومنتخب البوسنة.

يذكر أن القبضة السعودية قد وقعت في المجموعة الثالثة لبطولة العالم، وذلك بجانب منتخبات "المجر- شيلى – بيلاروسيا – كرواتيا – ألمانيا".
 

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