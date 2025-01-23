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أخيراً.. رئيس جامبيا يعلن تخليه عن السلطة

بعد ضغوط من قادة دول غرب إفريقيا

 أعلن رئيس جامبيا يحيى جامع، للتلفزيون الحكومي، السبت، أنه سيتخلى عن السلطة، بعد أن صرح الرئيسان الموريتاني والغيني من قبل أنهما حصلا على موافقته المبدئية على مغادرة جامبيا .

وتواصلت المفاوضات حول شروط رحيل "جامع"، وهو ما أدى بحكم الأمر الواقع إلى تمديد تعليق العملية العسكرية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا؛ من أجل إجباره على مغادرة منصبه.

وقال مصدر موريتاني قريب من الملف مساء الجمعة: "على ما يبدو تمّت تسوية المشكلة. وافق جامع على ترك السلطة، المفاوضات تدور حول منفاه والشروط التي يجب أن ترافق ذلك".

ووفق "فرانس برس" ظهر "جامع"، على التلفزيون الحكومي الجامبي، في الساعات الأولى صباح السبت، وقال: "قررت اليوم بما يمليه عليّ ضميري، أن أترك قيادة هذه الأمة العظيمة، مع امتناني الفائق لجميع الجامبيين".

وأكد "جامع" أنه اتخذ بنفسه قرار مغادرته السلطة بعد أزمة استمرت أسابيع، على الرغم من الضغوط القوية التي مارسها قادة دول غرب إفريقيا لدفعه إلى الانسحاب.

وأضاف: "لم يمْلِ عليّ أحد قراري الذي اتخذته اليوم من أجل مصلحتكم العليا، أنتم الشعب الجامبي وبلدنا العزيز".

 

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أخيراً.. رئيس جامبيا يعلن تخليه عن السلطة
سبق

 أعلن رئيس جامبيا يحيى جامع، للتلفزيون الحكومي، السبت، أنه سيتخلى عن السلطة، بعد أن صرح الرئيسان الموريتاني والغيني من قبل أنهما حصلا على موافقته المبدئية على مغادرة جامبيا .

وتواصلت المفاوضات حول شروط رحيل "جامع"، وهو ما أدى بحكم الأمر الواقع إلى تمديد تعليق العملية العسكرية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا؛ من أجل إجباره على مغادرة منصبه.

وقال مصدر موريتاني قريب من الملف مساء الجمعة: "على ما يبدو تمّت تسوية المشكلة. وافق جامع على ترك السلطة، المفاوضات تدور حول منفاه والشروط التي يجب أن ترافق ذلك".

ووفق "فرانس برس" ظهر "جامع"، على التلفزيون الحكومي الجامبي، في الساعات الأولى صباح السبت، وقال: "قررت اليوم بما يمليه عليّ ضميري، أن أترك قيادة هذه الأمة العظيمة، مع امتناني الفائق لجميع الجامبيين".

وأكد "جامع" أنه اتخذ بنفسه قرار مغادرته السلطة بعد أزمة استمرت أسابيع، على الرغم من الضغوط القوية التي مارسها قادة دول غرب إفريقيا لدفعه إلى الانسحاب.

وأضاف: "لم يمْلِ عليّ أحد قراري الذي اتخذته اليوم من أجل مصلحتكم العليا، أنتم الشعب الجامبي وبلدنا العزيز".

 

21 يناير 2017 - 23 ربيع الآخر 1438
12:56 PM
بعد ضغوط من قادة دول غرب إفريقيا

أخيراً.. رئيس جامبيا يعلن تخليه عن السلطة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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 أعلن رئيس جامبيا يحيى جامع، للتلفزيون الحكومي، السبت، أنه سيتخلى عن السلطة، بعد أن صرح الرئيسان الموريتاني والغيني من قبل أنهما حصلا على موافقته المبدئية على مغادرة جامبيا .

وتواصلت المفاوضات حول شروط رحيل "جامع"، وهو ما أدى بحكم الأمر الواقع إلى تمديد تعليق العملية العسكرية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا؛ من أجل إجباره على مغادرة منصبه.

وقال مصدر موريتاني قريب من الملف مساء الجمعة: "على ما يبدو تمّت تسوية المشكلة. وافق جامع على ترك السلطة، المفاوضات تدور حول منفاه والشروط التي يجب أن ترافق ذلك".

ووفق "فرانس برس" ظهر "جامع"، على التلفزيون الحكومي الجامبي، في الساعات الأولى صباح السبت، وقال: "قررت اليوم بما يمليه عليّ ضميري، أن أترك قيادة هذه الأمة العظيمة، مع امتناني الفائق لجميع الجامبيين".

وأكد "جامع" أنه اتخذ بنفسه قرار مغادرته السلطة بعد أزمة استمرت أسابيع، على الرغم من الضغوط القوية التي مارسها قادة دول غرب إفريقيا لدفعه إلى الانسحاب.

وأضاف: "لم يمْلِ عليّ أحد قراري الذي اتخذته اليوم من أجل مصلحتكم العليا، أنتم الشعب الجامبي وبلدنا العزيز".

 

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