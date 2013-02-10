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"أخيليس".. من محارب يوناني إلى كابوس رياضي.. والزوري مهدد بالاعتزال

إصابة تضرب اللاعبين وعلاجها يتطلب الحذر.. والزهراني يطمئن اللاعب

"أخيليس" سُمي بهذا الاسم نسبة للمحارب الشهير في القصص اليونانية أخيليس، ولكنه تحول من محارب مقاتل إلى كابوس مزعج للكثير من الرياضيين، المحترفين والهواة على حد سواء.

وعلى الرغم من أن وتر أخيليس يعد أكبر وأقوى وتر في الجسم، وتوجد إمكانات كثيرة لعلاج التهاباته ، لكن في حال التمزق أو القطع للوتر فستكون العودة إلى الملاعب صعبة جدًا، وقد تحتاج إلى الكثير من الوقت في حال لم يكن خيار الاعتزال حلاً نهائيًا لهذه الإصابة الحساسة جدًا للرياضيين.

وأنهت إصابة الوتر الحساس الحياة الرياضية للعديد من الرياضيين ويعد أبرزهم اللاعب الإيطالي خافيير زانيتي في منتصف 2013 .

ويعاني لاعب الهلال والمنتخب السعودي عبدالله الزوري إصابة في وتر أخيليس كان لها دور في ابتعاده عن الملاعب لفترة تجاوزت ٦ أشهر قابلة للزيادة، وهو ما أثار مخاوف الهلاليين من اعتزال اللاعب بسبب حساسية الإصابة، وضرورة التأهيل الشامل للعودة بشكل تدريجي.

من جهة أخرى تحدث البروفيسور المختص بإصابة الملاعب سالم الزهراني عن إصابة الوتر أخيليس قائلاً إن التأهيل له دور في عودة اللاعب للملاعب مطمئنًا الزوري بأن هذه الإصابة في حال علاجها بالشكل الصحيح لن تعيق اللاعب للعودة للركض مرة أخرى.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"أخيليس".. من محارب يوناني إلى كابوس رياضي.. والزوري مهدد بالاعتزال
سبق

"أخيليس" سُمي بهذا الاسم نسبة للمحارب الشهير في القصص اليونانية أخيليس، ولكنه تحول من محارب مقاتل إلى كابوس مزعج للكثير من الرياضيين، المحترفين والهواة على حد سواء.

وعلى الرغم من أن وتر أخيليس يعد أكبر وأقوى وتر في الجسم، وتوجد إمكانات كثيرة لعلاج التهاباته ، لكن في حال التمزق أو القطع للوتر فستكون العودة إلى الملاعب صعبة جدًا، وقد تحتاج إلى الكثير من الوقت في حال لم يكن خيار الاعتزال حلاً نهائيًا لهذه الإصابة الحساسة جدًا للرياضيين.

وأنهت إصابة الوتر الحساس الحياة الرياضية للعديد من الرياضيين ويعد أبرزهم اللاعب الإيطالي خافيير زانيتي في منتصف 2013 .

ويعاني لاعب الهلال والمنتخب السعودي عبدالله الزوري إصابة في وتر أخيليس كان لها دور في ابتعاده عن الملاعب لفترة تجاوزت ٦ أشهر قابلة للزيادة، وهو ما أثار مخاوف الهلاليين من اعتزال اللاعب بسبب حساسية الإصابة، وضرورة التأهيل الشامل للعودة بشكل تدريجي.

من جهة أخرى تحدث البروفيسور المختص بإصابة الملاعب سالم الزهراني عن إصابة الوتر أخيليس قائلاً إن التأهيل له دور في عودة اللاعب للملاعب مطمئنًا الزوري بأن هذه الإصابة في حال علاجها بالشكل الصحيح لن تعيق اللاعب للعودة للركض مرة أخرى.

10 فبراير 2017 - 13 جمادى الأول 1438
02:02 AM
إصابة تضرب اللاعبين وعلاجها يتطلب الحذر.. والزهراني يطمئن اللاعب

"أخيليس".. من محارب يوناني إلى كابوس رياضي.. والزوري مهدد بالاعتزال

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محمد البقمي - الرياض
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9,370

"أخيليس" سُمي بهذا الاسم نسبة للمحارب الشهير في القصص اليونانية أخيليس، ولكنه تحول من محارب مقاتل إلى كابوس مزعج للكثير من الرياضيين، المحترفين والهواة على حد سواء.

وعلى الرغم من أن وتر أخيليس يعد أكبر وأقوى وتر في الجسم، وتوجد إمكانات كثيرة لعلاج التهاباته ، لكن في حال التمزق أو القطع للوتر فستكون العودة إلى الملاعب صعبة جدًا، وقد تحتاج إلى الكثير من الوقت في حال لم يكن خيار الاعتزال حلاً نهائيًا لهذه الإصابة الحساسة جدًا للرياضيين.

وأنهت إصابة الوتر الحساس الحياة الرياضية للعديد من الرياضيين ويعد أبرزهم اللاعب الإيطالي خافيير زانيتي في منتصف 2013 .

ويعاني لاعب الهلال والمنتخب السعودي عبدالله الزوري إصابة في وتر أخيليس كان لها دور في ابتعاده عن الملاعب لفترة تجاوزت ٦ أشهر قابلة للزيادة، وهو ما أثار مخاوف الهلاليين من اعتزال اللاعب بسبب حساسية الإصابة، وضرورة التأهيل الشامل للعودة بشكل تدريجي.

من جهة أخرى تحدث البروفيسور المختص بإصابة الملاعب سالم الزهراني عن إصابة الوتر أخيليس قائلاً إن التأهيل له دور في عودة اللاعب للملاعب مطمئنًا الزوري بأن هذه الإصابة في حال علاجها بالشكل الصحيح لن تعيق اللاعب للعودة للركض مرة أخرى.

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